Правительство Японии ответило отказом на призыв США ввести против России санкции

Токио, 5 февраля. Японские власти не поддержали США, которые призвали Токио присоединиться к проекту введения санкций против России.

Американская сторона по дипломатическим каналам потребовала, чтобы Япония усилила критику в адрес РФ. Однако токийские власти отказались вводить превентивные санкции в отношении Москвы, передает агентство Kyodo с ссылкой на источник в кабинете министров.

Как сообщалось ранее, политолог Василий Кашин предрек Японии значительный ущерб в случае введения антироссийских санкций. Токио стремится отвлечь внимание Москвы от любых напряженных моментов, чтобы не ухудшать ситуацию, отметил эксперт.