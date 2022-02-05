Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 16:31
16:29
Армия
Минобороны РФ опубликовало уникальное видео запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а»
16:24
Армия
19FortyFive: Польша предоставит Украине просроченные боеприпасы в рамках военной помощи
16:23
Общество
Вирусолог Викулов не одобрил отмену теста на COVID-19 при выписке из больницы
16:16
Общество
Максим Аверин осудил актеров, которые привыкли к работе в театре
16:15
Общество
Обладатель олимпийского золота по фехтованию Борис Мельников умер в 83 года
16:15
Политика
Макрон и Джонсон назвали поиск дипломатического решения приоритетом в украинском вопросе
16:13
Весь мир
Ливия получила пост второго заместителя председателя Афросоюза
16:11
Экономика
Правительство одобрило изменение закона о пенсионном страховании на Курилах
16:10
Весь мир
Апелляционный суд запретил порнографию в тюрьмах США
16:09
Общество
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из списка мер борьбы с коронавирусом
Все новости

Правительство Японии ответило отказом на призыв США ввести против России санкции

Политика
Правительство Японии ответило отказом на призыв США ввести против России санкции
pixabay.com

Токио, 5 февраля. Японские власти не поддержали США, которые призвали Токио присоединиться к проекту введения санкций против России.

Американская сторона по дипломатическим каналам потребовала, чтобы Япония усилила критику в адрес РФ. Однако токийские власти отказались вводить превентивные санкции в отношении Москвы, передает агентство Kyodo с ссылкой на источник в кабинете министров.

Как сообщалось ранее, политолог Василий Кашин предрек Японии значительный ущерб в случае введения антироссийских санкций. Токио стремится отвлечь внимание Москвы от любых напряженных моментов, чтобы не ухудшать ситуацию, отметил эксперт.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Правительство Японии ответило отказом на призыв США ввести против России санкции
санкции россия япония сша
Комментировать