Донбасс сегодня: Донецк под огнем артиллерии, ВСУ завершают подготовку к наступлению

Донбасс, 5 февраля. ДНР под огнем артиллерии ВСУ. Запад осуществляет информационную блокаду республик Донбасса. ОБСЕ «подыгрывает» Киеву. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска воздержались от обстрелов территорий Донецкой и Луганской народных республик, но уже с утра субботы их действия возобновились, причем с применением запрещенных Минскими соглашениями тяжелых вооружений. С начала текущих суток армия Киева пять раз открывала огонь в направлении ДНР из 120-мм минометов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела Киевского района Донецка повреждены объекты гаражного кооператива. Пострадавших нет.

Армия Киева готовится к наступлению

Несмотря на миролюбивые заверения представителей военно-политического руководства Украины, ВСУ в усиленном режиме готовятся к наступательной операции. В управлении Народной милиции ДНР сообщают о пополнении противником запасов и отработке наступательных мероприятий. Все занятия с личным составом передовых частей и соединений ВСУ, включая и артиллерийские подразделения, ведутся исходя из наступательной тактики.

В подразделениях, задействованных в зоне ООС, где ощущалась острая нехватка личного состава, завершилось доукомплектование. Продолжаются занятия и по первой медицинской помощи раненым и их эвакуации. В управлении Народной милиции ЛНР уже сообщали, что командование ВСУ готовится к большим потерям в случае получения команды наступления.

Разведка луганчан также отмечает, что в ближайшее время соединения оперативно-тактической группировки «Север» посетит главнокомандующий ВСУ генерал Залужный. Цель визита — оценка готовности передовых подразделений армии начать операцию по «освобождению оккупированных территорий» Донецкий и Луганской областей.

Федеральное агентство новостей /

Запад осуществляет информационную блокаду Донбасса

Каналы оборонных ведомств ДНР и ЛНР, а также целого ряда республиканских министерств и СМИ администрация YouTube заблокировала и удалила без возможности восстановления якобы за нарушение правил хостинга. Так американский сервис лишил сразу несколько миллионов подписчиков возможности получать информацию от первоисточника. Указанные ведомства и СМИ сразу же переориентировались на другие площадки.

Важно отметить, что большая часть подписчиков канала пресс-службы Народной милиции ДНР с аудиторией более двух миллионов пользователей — жители Украины. То есть граждане страны могли получать альтернативную от госпропаганды точку зрения. В оборонном ведомстве республики заявили, что считают атаку на каналы ДНР и ЛНР частью информационной кампании Crushing Sword (сокрушительный меч), за которой стоят украинские и западные спецслужбы.

В Донецке и Луганске считают, что цель этих мероприятий — создание информационной блокады вокруг происходящего в республиках, а также отсечение возможности оперативно доводить до мировой общественности правду, в том числе о киевской агрессии. Также от местных экспертов и журналистов звучат версии, что блокирование — часть операции по подготовке вооруженного вторжения украинских войск в республики Донбасса. В таком случае местным жителям будет крайне проблематично донести информацию западной аудитории о преступлениях ВСУ.

ОБСЕ «подыгрывает» Киеву

Большая часть переданной Киеву от западных партнеров помощи уже доставлена в зону силовой операции. Эту информацию подтвердили корреспонденту ФАН в народной милиции республик. И британские противотанковые системы, и боеприпасы к ним, гранатометы и другие системы вооружения уже распределены по передовым частям ВСУ.

Между тем на сторону армии Киева встала миссия ОБСЕ, по крайней мере, некоторые ее сотрудники с Украины, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. В оборонном ведомстве республики отметили, что миссия не внесла в отчет нарушения со стороны ВСУ, которые были зафиксированы наблюдателями еще 24 января в районе села Путилино Луганской области. Речь идет о фиксации сотрудниками ОБСЕ двух танков Т-72 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, размещенных в нарушение линий отвода.