ВМС США получили первый модернизированный БПЛА MQ-4C

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Ирак

Ирак приобретает истребители у Пакистана

Министр обороны Ирака Джума Инад подтвердил заключение контракта с Pakistan Aeronautical Complex на покупку истребителей JF-17 Thunder.

Общее количество закупаемой авиационной техники не сообщается, но известно, что в сентябре правительство страны выделило 664 млн долларов на закупку 12 единиц JF-17.

Iraq Going for Pakistan's Combat Aircrafts | JF-17 Thunder Block-3 | K-8 Karakoram ???????? ????????



Video URL: https://t.co/ouWBpPdZSL



In this video we have discussed Iraq's DM's interview in which he mentioned that Iraqi Air Force will procure 'Anti Drone' combat fighter from Pakistan. pic.twitter.com/d5O7zSpkAU — Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) January 31, 2022

Джумаа Инад сообщил, что планируется использовать самолеты в борьбе с беспилотниками, так как возросла угроза от этих летательных аппаратов за последние годы.

JF-17 Thunder — такое обозначение имеет машина в ВВС Пакистана. На самом же деле это Chengdu FC-1 Xiaolong — истребитель-бомбардировщик совместной китайско-пакистанской разработки.

Россия

Завод по созданию БПЛА в Дубне выйдет на полную мощность в 2024 году

Пресс-служба компании «Кронштадт» сообщает, что в 2022 году продолжатся работы на площадке нового завода, а также будет проведена реконструкция еще нескольких корпусов на территории соседнего дубненского машиностроительного предприятия, с которым они совместно образуют Центр производства беспилотников. Также в течение 2022 года будет реализовано благоустройство территории и создана парковка.

Завод по созданию беспилотников в Дубне выйдет на полную мощность в 2024 году https://t.co/8cBU0A79w4 #СергейШойгу #Кронштадт — AVIARU (@AviaruNet) February 1, 2022

В компании уточнили, что строительство нового промышленного объекта велось за внебюджетные средства и было осуществлено в рекордно короткие сроки — с апреля по декабрь 2021 года. «Кронштадт» вложил в проект 14 корпусов и цехов ДМЗ в 2021 году 12,5 млрд рублей.

Выход на полную производственную мощность планируется в 2024 году. Важно отметить, что это первый авиационный завод, построенный в постсоветской России.

Новые Су-57 для Минобороны России

Два серийных истребителя пятого поколения были переданы Министерству обороны России.

Самолеты были построены в 2021 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю. А. Гагарина (КнААЗ) и имеют бортовые номера «02 красный» и «52 красный».

В аэропорту Толмачево (Новосибирск) заметили два новых истребителя пятого поколения Су-57. Два новых истребителя пятого поколения при перегоне к местам базирования в европейскую часть России были засняты 3 февраляhttps://t.co/1tC2NPRJM1 — TRT на русском (@TRTRussian) February 4, 2022

Официально Министерство обороны РФ не заявляло о получении истребителей, но авиационным фотографам удалось запечатлеть эту пару Су-57 на промежуточной посадке в аэропорту Новосибирска — Толмачево — при перегоне их к местам постоянного базирования.

Самолет пятого поколения может решать широкий круг задач, включая борьбу с воздушными, наземными и морскими целями, и рассматривается как носитель нового гиперзвукового оружия.

В перспективе его снабдят двигателем второго поколения «Изделие-30», благодаря чему существенно повысятся летно-технические характеристики.

США

Поставка первого модернизированного БПЛА MQ-4C

Компания Northrop Grumman 1 февраля поставила Военно-морским силам США серийный БПЛА MQ-4C Triton в новой мультиразведывательной конфигурации Integrated Functional Capability (IFC)-4.

Первый серийный беспилотник MQ-4C Triton в новой конфигурации IFC-4 поступил на вооружение ВМС СШАhttps://t.co/262bYHoTs8 pic.twitter.com/6VGVU24S6B — Военное обозрение (@topwar_ru) February 4, 2022

Она должна реализовывать особо важные потребности ВМС в области морской разведки, наблюдения, рекогносцировки и целеуказания. Также IFC-4 позволяет обмениваться разведывательными данными с несколькими получателями информации.

Аппарат доставили на военно-морскую авиабазу Патаксент-Ривер в штате Мэриленд.

Eagle II прошел очередные испытания

Истребитель F-15EX Eagle II прошел первые огневые испытания 1 февраля и осуществил пуск ракеты класса «воздух — воздух».

В рамках оценки системы вооружения, известной как Combat Archer, Eagle II обнаружил, идентифицировал и атаковал цель BQM-167 с помощью AIM-120D.

Новейший американский тяжёлый истребитель F-15EX Eagle II впервые запустил ракету в ходе испытанийhttps://t.co/IEHpXfMcsc pic.twitter.com/DDMWQQfi11 — Военное обозрение (@topwar_ru) February 1, 2022

В военно-воздушных силах заявили, что данный этап тестов последовал за шестью месяцами комплексных опытно-конструкторских и эксплуатационных летных испытаний.

Искусственный интеллект будет помогать пилотам UH-60 Black Hawk

Компания Northrop Grumman заключила контракт с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) на разработку прототипа искусственного интеллекта. Ассистент на базе ИИ будет встроен в шлемы с дополненной реальностью и поможет пилотам лучше справляться с различными ситуациями.

Northrop Grumman to Develop Prototype Artificial Intelligence Assistant DefenceTalkNorthrop Grumman Corporation has been awarded a contract from the Defense Advanced Research Projects Agency’s (DARPA) Perceptually-enabled Task Guidance (PTG) program to d… https://t.co/2xR4YyigLd — Defence News (@AircraftTracks) February 2, 2022

Работы ведутся в рамках программы «Руководство к задачам с учетом восприятия» (Perceptually-enabled Task Guidance, PTG) совместно c Университетом Центральной Флориды. В первую очередь, эта система предназначена для пилотов вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Старший менеджер программы автономных систем Эрин Черри сообщил, что этот прототип позволит расширить навыки пилота, снизить число возможных ошибок в управлении, уменьшить время выполнения условной задачи и поможет предотвратить катастрофические события.

В Сирии потерян MH-60M армии США

В ходе спецоперации по ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в Сирии один из американских вертолетов MH-60M совершил аварийную посадку. Экипаж был эвакуирован, никто из военных не пострадал, а сам летательный аппарат был уничтожен с воздуха ударным беспилотником США.

U.S. MH-60M Helicopter Used In Raid To Kill ISIS Leader in Syria Blown Up On The Ground By U.S. Forces: https://t.co/aMuXN6aJaM — The Aviationist (@TheAviationist) February 3, 2022

Эту модификацию вертолета использует 160-й авиационный полк специальных операций Соединенных Штатов Америки.

Украина

Официальная локализация производства БПЛА Bayraktar

Во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев 3 февраля стороны подписали соглашение, направленное на расширение сотрудничества и открытие производства беспилотных летательных аппаратов на Украине.

Согласно договору, Baykar Defence создаст дочернее предприятие для реализации проекта нового завода по сборке БПЛА Bayraktar, а также центров технического обслуживания и модернизации.

Помимо контракта по локализации производства, Вооруженные силы Украины заинтересованы в усилении своих боевых возможностей за счет закупки дополнительного количества разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2 в дополнение к тем 12, которые уже поставлены Анкарой.

Хорватия

Хорватия получила два вертолета UH-60M

Вооруженные силы Хорватии 3 февраля получили два вертолета Sikorsky UH-60M Black Hawk. Они были доставлены транспортным самолетом C-17 Globmaster III в аэропорт Загреба.

В 2019 году Государственным департаментом США был одобрен запрос Хорватии на покупку двух UH-60M Black Hawk и связанного с ними оборудования стоимостью 115 млн долларов в рамках программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales.

Япония

Катастрофа истребителя

Самолет F-15DJ, принадлежащий Воздушным силам самообороны Японии (JASDF), 31 января 2022 года потерпел крушение над Японским морем в 5 километрах от авиабазы. Во время полета о каких-либо неисправностях летательного аппарата летчики диспетчеру не сообщали.

Crashed aircraft is identified as F-15DJ (No. 32-8083). The aircraft was delivered in 1993. Both pilots involved in this crash were highly experienced pilots (Pilot having 2800 flying hours, Co-pilot 1900 hours).



Aircraft was painted in Tigers livery, last year. https://t.co/z5j3QB3NH8 pic.twitter.com/j3W5W654Dm — Global Defense Insight (@Defense_Talks) February 1, 2022

Машина была принята Японией в 1993 году. Ее пилотировали опытные летчики с налетом 2800 и 1900 часов. Они признаны пропавшими без вести, однако их поиски до сих пор продолжаются.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.