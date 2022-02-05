Юлия Проскурякова рассказала, чем ее покорил Игорь Николаев

Москва, 5 февраля. Отношения певицы Юлии Проскуряковой и композитора Игоря Николаева начинались постепенно. Музыкант не пытался «приручить» свою новую знакомую.

По словам Проскуряковой, Николаев вручал ей цветы и подарки, но между ними было какое-то недоверие. Исполнительница не сразу разглядела в нем свою судьбу.

«Скажу больше: то мне казалось, что он играет со мной, прикалывается, то он по-отечески хочет помочь. А может, жалеет: девочка одна в большом городе, как птенчик из гнезда, упорхнула из-под родительской опеки», — поделилась она с Tele.ru.

Почти год Николаев «шифровался» и не намекал на продолжение отношений. Проскурякова заявила, что композитор покорил ее своим благородством. Артист не лез с поцелуями и объятиями, в ее присутствии он держал себя с достоинством. При этом Николаев часто повторял, что девушка очень талантлива, и эти слова ее согревали.

Проскурякова стала законной супругой Николаева в сентябре 2010 года. Через пять лет у звездной четы родилась дочь, которую назвали Вероникой.

Ранее Николаев поздравил коллегу Ирину Аллегрову с юбилеем. Народной артистке России, исполнительнице хита «Угонщица» исполнилось 70 лет.