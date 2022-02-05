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Стас Михайлов похудел на 10 килограммов за две недели после операции

Шоу-бизнес
Стас Михайлов похудел на 10 килограммов за две недели после операции
wikipedia.org  /  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Москва, 5 февраля. Заслуженный артист Стас Михайлов в середине минувшего января был экстренно госпитализирован с аппендицитом. За две недели после хирургического вмешательства исполнитель хита «Все для тебя» похудел на 10 килограммов.

Михайлов продолжительное время отсутствовал в соцсетях, чем напугал многочисленных поклонников. Успокоить фанатов решила супруга исполнителя Инна Михайлова, которая в своем Instagram-аккаунте разместила видеообращение самого артиста к публике. Знаменитый певец сообщил, что год начался действительно бурно, однако он никуда намеренно не пропадал, просто так сложились обстоятельства.

«Никогда не думал, что в семье будем говорить, что у меня аппендицит, тем не менее все позади. Хочу поблагодарить всех врачей, которые быстро, четко и, главное, своевременно все сделали. Спасибо Богу за то, что я оказался в тот миг дома, никуда не улетел», — рассказал музыкант.

В настоящий момент, судя по Stories супруги Михайлова, пара отдыхает в Дубае. Жена артиста также опубликовала фотографию с похудевшим певцом. Снимок она прокомментировала фразой «минус 10 килограммов!».

Стас Михайлов похудел на 10 килограммов за две недели после операции
Prt Scr instagram.com / @inamikhaylova

В конце января прооперированный исполнитель уже вовсю посещал публичные мероприятия. Михайлов стал одним из приглашенных гостей на вечеринку Эмина Агаларова, которую певец и бизнесмен устроил по случаю открытия своего нового ресторана.

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