Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 16:31
16:29
Армия
Минобороны РФ опубликовало уникальное видео запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а»
16:24
Армия
19FortyFive: Польша предоставит Украине просроченные боеприпасы в рамках военной помощи
16:23
Общество
Вирусолог Викулов не одобрил отмену теста на COVID-19 при выписке из больницы
16:16
Общество
Максим Аверин осудил актеров, которые привыкли к работе в театре
16:15
Общество
Обладатель олимпийского золота по фехтованию Борис Мельников умер в 83 года
16:15
Политика
Макрон и Джонсон назвали поиск дипломатического решения приоритетом в украинском вопросе
16:13
Весь мир
Ливия получила пост второго заместителя председателя Афросоюза
16:11
Экономика
Правительство одобрило изменение закона о пенсионном страховании на Курилах
16:10
Весь мир
Апелляционный суд запретил порнографию в тюрьмах США
16:09
Общество
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из списка мер борьбы с коронавирусом
Все новости

Французские аналитики указали на риски для международных компаний из-за ситуации на Украине

Экономика
Французские аналитики указали на риски для международных компаний из-за ситуации на Украине
Федеральное агентство новостей

Париж, 5 февраля. Аналитики французской компании по управлению активами Amundi пришли к выводу, что ситуация вокруг Украины может привести европейские страны к стагфляции.

Некоторые агропромышленные компании в Восточной Европе заключили контракты с Украиной, поэтому эскалация конфликта сильнее всего затронет данный регион, считают эксперты. Также они не исключают, что Volkswagen, Siemens и химический концерн BASF могут понести убытки.

«Экономические последствия будут жесткими, но их последствия надолго не сохранятся», — приводит Bloomberg прогноз Amundi.

Транснациональный финансовый конгломерат JPMorgan назвал компании, которые понесут наибольшие риски. Среди них — производитель упаковок Verallia Deutschland, добывающая платину Eurasia Mining, австрийская нефтепромысловая Petro Welt Technologies.

В Goldman Sachs считают, что ситуация на Украине вызовет рост цен на энергоресурсы, от которого выиграют французская Total и норвежская Equinor.

Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее заявил, что Вашингтон намерен обманом втянуть в украинский конфликт европейских членов НАТО. По его словам, США пытаются обезопасить территорию Запада с помощью европейского конфликта, замаскировав его под проект «Украина».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Французские аналитики указали на риски для международных компаний из-за ситуации на Украине
украина прогноз бизнес bloomberg
Комментировать