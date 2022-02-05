Французские аналитики указали на риски для международных компаний из-за ситуации на Украине

Париж, 5 февраля. Аналитики французской компании по управлению активами Amundi пришли к выводу, что ситуация вокруг Украины может привести европейские страны к стагфляции.

Некоторые агропромышленные компании в Восточной Европе заключили контракты с Украиной, поэтому эскалация конфликта сильнее всего затронет данный регион, считают эксперты. Также они не исключают, что Volkswagen, Siemens и химический концерн BASF могут понести убытки.

«Экономические последствия будут жесткими, но их последствия надолго не сохранятся», — приводит Bloomberg прогноз Amundi.

Транснациональный финансовый конгломерат JPMorgan назвал компании, которые понесут наибольшие риски. Среди них — производитель упаковок Verallia Deutschland, добывающая платину Eurasia Mining, австрийская нефтепромысловая Petro Welt Technologies.

В Goldman Sachs считают, что ситуация на Украине вызовет рост цен на энергоресурсы, от которого выиграют французская Total и норвежская Equinor.

Депутат Госдумы Евгений Федоров ранее заявил, что Вашингтон намерен обманом втянуть в украинский конфликт европейских членов НАТО. По его словам, США пытаются обезопасить территорию Запада с помощью европейского конфликта, замаскировав его под проект «Украина».