Лукашенко заявил о намерении управлять Белоруссией, пока сохраняется тяжелая обстановка

Минск, 5 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен руководить страной, пока вокруг Минска будет тяжелая обстановка. Об этом сам глава республики сообщил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

Белорусский лидер прокомментировал вопрос о том, сколько он планирует возглавлять республику.

«Если будет тяжелая обстановка вокруг Белоруссии, как война, и еще важнее — внутри нас будут, как в 2020 году, рвать — всегда будет. Но если все будет спокойно, как вы говорите "кто, кто", вот он, кто появится — мы определимся», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии ранее заявил, что он не похож на бывшего главу Украины Виктора Януковича. По словам Лукашенко, в отличие от украинского политика, он не покинул свою страну.