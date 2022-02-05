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Конькобежец Фокичев оценил результаты российских спортсменок в забеге на 3000 метров
Спорт
Конькобежец Фокичев оценил результаты российских спортсменок в забеге на 3000 метров
ТАСС  /  FAZRY ISMAIL / EPA

Советский конькобежец, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Фокичев в разговоре с ФАН оценил результаты российских спортсменок в сегодняшнем забеге на 3000 метров на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Россию в состязании представляли четырехкратный призер чемпионатов мира на отдельных дистанциях, двукратный призер чемпионата Европы 2020 года, чемпионка России на 3000 метров Евгения Лаленкова и чемпионка мира 2020 года на дистанции 5000 метров, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2018 года на дистанции 5000 метров Наталья Воронина. В забеге девушки заняли 10 и 11 места соответственно.

По мнению Фокичева, на льду развернулась настоящая борьба, интрига сохранялась до конца. Собеседник ФАН отметил, что российским спортсменкам немного не повезло с самого начала.

«Нашим немного с жеребьевкой не повезло, что они бежали впереди. Но Евгения Лаленкова, в принципе, показала все, на что способна. Она выстроила график немножко авантюрно, потому что на последних двух кругах ее очень сильно, если говорить конькобежным сленгом, «рубануло». Но она боролась до конца и с точки зрения характера показала, что она боец», — говорит спортсмен.

Конькобежец Сергей Фокичев оценил результаты российских спортсменок в забеге на 3000 метров
ТАСС / Валерий Шарифулин

По мнению советского конькобежца, результат мог бы быть лучше, но российским спортсменкам пришлось столкнуться с действительно сильными соперниками.

«Голландка (нидерландская конькобежка Ирен Схаутен. — Прим. ФАН), которая выиграла, итальянка (Франческа Лоллобриджида, спортсменка из Италии. — Прим. ФАН) — вторая, канадка (канадская конькобежка Изабель Вайдеман. — Прим. ФАН) — третья. Они, конечно, очень высокие результаты по тяжелому льду показали. Наши спортсменки пока отстают. Ну, а у Ворониной немного сезон скомканный получился. Я считаю, что это ее бег — она немного суетливо бежала. Лаленкова выглядела предпочтительнее. Евгения на сегодняшний день, наверное, — лидер на средних и длинных дистанциях у нас», — заключил Сергей Фокичев.

Уже на протяжении восьми лет украинские спортсмены сторонятся российских коллег, фанаты из Киева скандируют националистические речевки, а в европейском медиаполе участников соревнований из РФ пытаются упрекнуть в использовании допинга и стимулирующих препаратов. Ранее российская конькобежка, бронзовый призер в командной гонке на Олимпийских играх 2006 и 2014 годов Екатерина Лобышева в разговоре с ФАН выразила надежду, что рано или поздно спорт окажется вне политической повестки.

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