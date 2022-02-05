Киев, 5 февраля. Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о взаимной торговле между двумя странами. Киев преподносит данный договор, как важное достижение в отношениях между двумя государствами. Однако аналитики уверены, что минусов для Незалежной в таких нововведениях будет гораздо больше, чем плюсов.

Бывший депутат Верховной рады, глава политсовета партии «Наши» Александр Долженков подчеркивает, что Турция заинтересована в единой торговой зоне с Украиной в первую очередь из-за того, что это позволит Анкаре покупать еще больше украинского сырья по выгодным ценам.

«Не могу удержаться, когда говорят о преимуществах подписанного с Турцией соглашения о зоне свободной торговли. Турции нужно наше зерно, нужен наш металлолом, потому что у них работают сталеплавильные предприятия, которые потом тоже продают продукцию с добавленной стоимостью», — заявил политик в эфире канала «Наш».

Долженков отмечает, что экономика Турции гораздо сильнее экономики Украины. При этом и раньше турецкая сторона использовала украинское зерно и другое сырье для собственного обогащения, а теперь делать это будет еще проще. В то же время сама Незалежная вряд ли получит реальную финансовую выгоду от такого сближения с Анкарой.

Федеральное агентство новостей /

«Турция является очень мощной, экономически развитой страной. Она за 20 лет сильно модернизировала свои производственные мощности. Там политика национального протекционизма — это не пустой звук. Все говорят, что Украина является одним из лидеров в производстве зерна. А вы знаете, что Турция уже семь лет занимает первое место в мире по экспорту муки? И эту муку она делает из украинского зерна. Вот вам парадокс. Мы это зерно экспортируем в Турцию, а они с высокой добавленной стоимостью экспортируют его по всему миру», — напомнил экс-нардеп.

Благодаря соглашению о взаимной торговле Турция получит возможность экспортировать еще больше товаров с добавленной стоимостью на территорию Украины. За счет такого удачного маневра Анкары, турецких производителей больше не будут останавливать пошлины, и они смогут легко потеснить на полках магазинов в Незалежной своих украинских конкурентов. В итоге если товарооборот между двумя странами и вырастет, то наверняка в пользу Турции.

«У нас товарооборот с Турцией 7,5 миллиардов долларов. И у нас по экспорту товаров положительный торговый баланс. Что это значит? Сейчас, до подписания соглашения о зоне свободной торговли, мы зарабатываем на турках: они платят на 600-700 миллионов долларов больше ежегодно. Так происходит, потому что на Украине есть заградительные пошлины, которые не дают турецким товарам развернуться. В обмен на ряд вопросов по безопасности, мы сдали наши экономические интересы, подписав это соглашение», — подчеркнул экс-депутат Верховной рады Александр Долженков.

Политический аналитик Дмитрий Беляков ранее заявил, что Украина может очень скоро прекратить свое существование в нынешнем формате, и не последнюю роль в распаде страны сыграет Польша.