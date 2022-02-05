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Митрополит Волоколамский Иларион назвал условие для отказа от крещения ребенка

Общество
Митрополит Волоколамский Иларион назвал условие для отказа от крещения ребенка
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Москва, 5 февраля. Родители могут не крестить ребенка, если не готовы воспитывать его в православии. Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Он ответил на вопрос прихожанки, которая спросила, может ли она сама крестить внука, если этого не хотят делать родители ребенка. Священнослужитель пояснил, что так поступить можно, однако стоит хорошо подумать.

«Если родители не хотят воспитывать младенца в православной вере, тогда, к сожалению, его крестить не следует. Потому что крещение это не какой-то магический акт. Нельзя просто так покрестить ребенка, например, чтобы он не болел. Ребенка крестят, чтобы его воспитать в православной вере», — пояснил митрополит Волоколамский Иларион.

Православные люди 5 февраля вспоминают святых Климента Анкирского, епископа города Анкира, и Агафангела Римлянина. Согласно церковным законам, в этот день необходимо быть щедрым и не отказывать в помощи.

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дети православие крещение
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