Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 16:30
16:29
Армия
Минобороны РФ опубликовало уникальное видео запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а»
16:24
Армия
19FortyFive: Польша предоставит Украине просроченные боеприпасы в рамках военной помощи
16:23
Общество
Вирусолог Викулов не одобрил отмену теста на COVID-19 при выписке из больницы
16:16
Общество
Максим Аверин осудил актеров, которые привыкли к работе в театре
16:15
Общество
Обладатель олимпийского золота по фехтованию Борис Мельников умер в 83 года
16:15
Политика
Макрон и Джонсон назвали поиск дипломатического решения приоритетом в украинском вопросе
16:13
Весь мир
Ливия получила пост второго заместителя председателя Афросоюза
16:11
Экономика
Правительство одобрило изменение закона о пенсионном страховании на Курилах
16:10
Весь мир
Апелляционный суд запретил порнографию в тюрьмах США
16:09
Общество
Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из списка мер борьбы с коронавирусом
Все новости

Политолог Кошкин: фейковые публикации Boomberg о «нападении» Украину являются политзаказом

Политика
Политолог Кошкин: фейковые публикации Boomberg о «нападении» Украину являются политзаказом
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 февраля. Агентство Bloomberg опубликовало фейковое заявление о российском «вторжении» на Украину по заказу Белого дома. Так считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов и доктор политических наук Андрей Кошкин.

Политолог подчеркнул в интервью «ПолитРоссии», что подобные антироссийские заголовки со стороны Bloomberg рассчитаны на читателей, которые не вникают в суть статьи. Журналисты агентства при этом отличаются своим профессионализмом и продвижением правоамериканской политики.

Кошкин пришел к выводу, что подобная ошибка не могла быть случайной. Это очередной ход Запада на фоне информационной войны. Возможно, что настоящий заказчик – США. Поэтому Bloomberg может не понести наказания за инцидент.

«Есть такая технология в информационных войнах. Она провокационная. Она как раз так и выглядит – «ой, извините, мы ошиблись». Это политический заказ, который исходит из Белого дома, чтобы Байден набрал на этом очки. Когда он участвовал в видеопереговорах с Путиным в 2021 году, шла активная информационная подготовка. Бомбардировали сознание европейцев и американцев, что Россия вот-вот вторгнется. Вдруг раз, и Байден провел переговоры и «уговорил» Путина не вторгаться. Сразу рейтинги пошли вверх благодаря таким технологиям», – разъясняет эксперт.

В полночь по Москве 4 февраля Boomberg опубликовало на сайте статью с заголовком о «нападении» России на Украину. Новость продержалась полчаса. Позже материал удалили и опровергли информацию, при этом заявив, что журналисты подготовили ее заранее.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Кошкин: фейковые публикации Boomberg о «нападении» Украину являются политзаказом
сша кошкин bloomberg
Комментировать