Политолог Кошкин: фейковые публикации Boomberg о «нападении» Украину являются политзаказом

Москва, 5 февраля. Агентство Bloomberg опубликовало фейковое заявление о российском «вторжении» на Украину по заказу Белого дома. Так считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов и доктор политических наук Андрей Кошкин.

Политолог подчеркнул в интервью «ПолитРоссии», что подобные антироссийские заголовки со стороны Bloomberg рассчитаны на читателей, которые не вникают в суть статьи. Журналисты агентства при этом отличаются своим профессионализмом и продвижением правоамериканской политики.

Кошкин пришел к выводу, что подобная ошибка не могла быть случайной. Это очередной ход Запада на фоне информационной войны. Возможно, что настоящий заказчик – США. Поэтому Bloomberg может не понести наказания за инцидент.

«Есть такая технология в информационных войнах. Она провокационная. Она как раз так и выглядит – «ой, извините, мы ошиблись». Это политический заказ, который исходит из Белого дома, чтобы Байден набрал на этом очки. Когда он участвовал в видеопереговорах с Путиным в 2021 году, шла активная информационная подготовка. Бомбардировали сознание европейцев и американцев, что Россия вот-вот вторгнется. Вдруг раз, и Байден провел переговоры и «уговорил» Путина не вторгаться. Сразу рейтинги пошли вверх благодаря таким технологиям», – разъясняет эксперт.

В полночь по Москве 4 февраля Boomberg опубликовало на сайте статью с заголовком о «нападении» России на Украину. Новость продержалась полчаса. Позже материал удалили и опровергли информацию, при этом заявив, что журналисты подготовили ее заранее.