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Эксперт Каплинская перечислила условия корректировки цен на жилье в России

Экономика
Эксперт Каплинская перечислила условия корректировки цен на жилье в России
unsplash.com  /  Kirill

Москва, 5 февраля. Основными условиями изменения стоимости жилой недвижимости в России являются макроэкономические риски. Рост ставок по ипотечному кредитованию не будет способствовать снижению цен на квартиры, считает вице-президент ЦСР Диана Каплинская.

Наблюдающееся глобальное подорожание сырья, материалов, оборудования и логистики ведет к увеличению стоимости строительства, что будет только подстегивать цены на жилье. Кроме того, затянувшиеся сроки сдачи недвижимости способствуют сохранению дисбаланса спроса и предложения. В данных условиях ждать снижения стоимости квартир не приходится.

При этом двузначные показатели ставок по ипотеке не будут фактором падения цен на российском рынке жилой недвижимости в 2022 году. По мнению специалиста, это лишь замедлит их рост.

«Рост ипотечных ставок до двузначных значений, на наш взгляд, не приведет к снижению цен на жилье в 2022 году, но замедлит их рост. Исторические данные показывают, что цены на новостройки снижались в годовом выражении только в 2009-2010 годах и 2016 году, причем ключевая ставка в эти периоды снижалась», — напомнила Каплинская в беседе с РИА Новости.

Стоимость жилья в семи российских городах заметно снизилась с начала года. Больше всего квартиры на вторичном рынке подешевели в Сочи, сообщает консалтинговая группа SRG.

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ипотека недвижимость рост цен российский рынок
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