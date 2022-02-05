Эксперт Каплинская перечислила условия корректировки цен на жилье в России

Москва, 5 февраля. Основными условиями изменения стоимости жилой недвижимости в России являются макроэкономические риски. Рост ставок по ипотечному кредитованию не будет способствовать снижению цен на квартиры, считает вице-президент ЦСР Диана Каплинская.

Наблюдающееся глобальное подорожание сырья, материалов, оборудования и логистики ведет к увеличению стоимости строительства, что будет только подстегивать цены на жилье. Кроме того, затянувшиеся сроки сдачи недвижимости способствуют сохранению дисбаланса спроса и предложения. В данных условиях ждать снижения стоимости квартир не приходится.

При этом двузначные показатели ставок по ипотеке не будут фактором падения цен на российском рынке жилой недвижимости в 2022 году. По мнению специалиста, это лишь замедлит их рост.

«Рост ипотечных ставок до двузначных значений, на наш взгляд, не приведет к снижению цен на жилье в 2022 году, но замедлит их рост. Исторические данные показывают, что цены на новостройки снижались в годовом выражении только в 2009-2010 годах и 2016 году, причем ключевая ставка в эти периоды снижалась», — напомнила Каплинская в беседе с РИА Новости.

Стоимость жилья в семи российских городах заметно снизилась с начала года. Больше всего квартиры на вторичном рынке подешевели в Сочи, сообщает консалтинговая группа SRG.