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Апелляционный суд запретил порнографию в тюрьмах США

Весь мир
Апелляционный суд запретил порнографию в тюрьмах США
Global Look Press  /  Hans-Peter Marschall / http://imagebroker.com/#/search/

Вашингтон, 5 февраля. Федеральный апелляционный суд постановил, что заключенные тюрьмы Коннектикута не имеют права владеть порнографией или просматривать ее в тюрьме.

Соответствующее постановление было вынесено коллегией из трех судей апелляционного суда США 3 февраля. Судебное решение оставило в силе политику Государственного департамента исправительных учреждений, запрещающую порнографию в тюрьмах для устранения неблагоприятной рабочей среды для охранников.

Судья Джозеф Бьянко заявил, что запрет штата «разумно связан с законными целями: содействие созданию благоприятной рабочей среды для персонала, повышение безопасности и содействие реабилитации заключенных, совершивших сексуальные преступления».

Представители штата утверждали, что заключенные будут использовать порнографию для собственного удовольствия, часто в присутствии женщин-сотрудников исправительных учреждений. Согласно постановлению, в течение 2012 года сотрудники исправительных учреждений сделали заключенным 494 предупреждения за публичное непристойное поведение. Это число сократилось до 79 в 2018 году, после введения запрета.

Генеральный прокурор Коннектикута Уильям Тонг назвал решение суда важной победой в обеспечении безопасных условий труда в тюрьмах.

«Изображения откровенного сексуального характера не допускаются ни на одном рабочем месте штата, и запрет порнографии был законной мерой для защиты безопасности и прав как заключенных, так и работников», — уверен он.

В свою очередь адвокат Джозеф Скалли, который представлял интересы заключенных, утверждал в суде, что арестанты имеют право на порнографию в соответствии с Первой поправкой, которая, по его мнению, не была должным образом сопоставлена с интересами, отстаиваемыми штатом.

Первоначально дело было возбуждено бывшим заключенным камеры смертников Ричардом Рейнольдсом, отбывающим пожизненное заключение за убийство полицейского. Он жаловался, что охранники никогда не обвиняли его в каких-либо сексуальных проступках, но его заставили выбросить около 60 журналов и 150 фотографий. Он сказал, что позже был привлечен к дисциплинарной ответственности за хранение каталога нижнего белья. Позже его жалоба была объединена с жалобами шести других заключенных, которые также оспаривали политику штата.

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