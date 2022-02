Апелляционный суд запретил порнографию в тюрьмах США

Вашингтон, 5 февраля. Федеральный апелляционный суд постановил, что заключенные тюрьмы Коннектикута не имеют права владеть порнографией или просматривать ее в тюрьме.

Соответствующее постановление было вынесено коллегией из трех судей апелляционного суда США 3 февраля. Судебное решение оставило в силе политику Государственного департамента исправительных учреждений, запрещающую порнографию в тюрьмах для устранения неблагоприятной рабочей среды для охранников.

Судья Джозеф Бьянко заявил, что запрет штата «разумно связан с законными целями: содействие созданию благоприятной рабочей среды для персонала, повышение безопасности и содействие реабилитации заключенных, совершивших сексуальные преступления».

Представители штата утверждали, что заключенные будут использовать порнографию для собственного удовольствия, часто в присутствии женщин-сотрудников исправительных учреждений. Согласно постановлению, в течение 2012 года сотрудники исправительных учреждений сделали заключенным 494 предупреждения за публичное непристойное поведение. Это число сократилось до 79 в 2018 году, после введения запрета.

