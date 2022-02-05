Расчеты ПТРК «Корнет» поразили «вражеские» цели на учениях в горах

Екатеринбург, 5 февраля. Расчеты противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет» 201-й российской военной базы, находящейся в Таджикистане, поразили цели условного противника в рамках учений. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Новые ПТРК «Корнет» усилили военную базу РФ в Таджикистане в 2021 году. В процессе тренировки военнослужащие уничтожили из комплексов «вражеские» объекты, в том числе бронированную и легкую технику. Огонь велся с различных позиций. Учения состоялись на горном полигоне Ляур.

«Всего расчеты ПТРК условно поразили мишени, имитирующие бронированную и легкую колесную технику условного противника на разных дальностях», — добавили в пресс-службе.

Военнослужащие противотанкового подразделения базы прошли обучение по использованию «Корнетов» в учебном центре Минобороны РФ под Саратовом. Они получили необходимые навыки для применения современных ПТРК.

Ранее сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны ЗВО в текущем году проведут свыше 50 тактических маневров с практическими пусками ракет на полигонах в Астраханской области.