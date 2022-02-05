Принц Гарри рассказал, как борется с эмоциональным выгоранием после переезда в США

Лос-Анджелес, 5 февраля. Герцог Сассекский посетовал на проблемы психологического характера, с которыми он начал усиленно бороться. По словам внука британской королевы Елизаветы II, он пытается подавить творческое выгорание, мешающее воплощению его идей.

Принц Гарри принял участие в дистанционном психологическом саммите. В ходе своего выступления на нем герцог откровенно озвучил свою главную психоэмоциональную проблему — творческое выгорание. По словам мужа Меган Маркл, со времен отъезда из Лондона его проекты только продолжают накапливаться, но ни один так и не воплотился в жизнь. Однако герцог не опускает рук и продолжает противостоять недугу.

«Я пережил сильное эмоциональное выгорание и достиг в этом самого дна. Когда все вокруг работает против вас, единственный способ повысить устойчивость к разрушительному окружению — это внутренняя работа», — заявил принц Гарри.

Кроме того, безработному герцогу успокоиться и настроиться на нужный лад помогает медитация. На это занятие ежедневно он тратит не менее 45 минут.

В конце января переехавшая в США королевская чета блеснула на встрече со звездами самого кассового фильма прошлого года «Человек-паук: Нет пути домой». Герцоги Сассекские поужинали с Зендеей и Томом Холландом.