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Принц Гарри рассказал, как борется с эмоциональным выгоранием после переезда в США

Общество
Принц Гарри рассказал, как борется с эмоциональным выгоранием после переезда в США
wikimedia.org  /  Office of the Governor-General / CC BY 4.0

Лос-Анджелес, 5 февраля. Герцог Сассекский посетовал на проблемы психологического характера, с которыми он начал усиленно бороться. По словам внука британской королевы Елизаветы II, он пытается подавить творческое выгорание, мешающее воплощению его идей.

Принц Гарри принял участие в дистанционном психологическом саммите. В ходе своего выступления на нем герцог откровенно озвучил свою главную психоэмоциональную проблему — творческое выгорание. По словам мужа Меган Маркл, со времен отъезда из Лондона его проекты только продолжают накапливаться, но ни один так и не воплотился в жизнь. Однако герцог не опускает рук и продолжает противостоять недугу.

«Я пережил сильное эмоциональное выгорание и достиг в этом самого дна. Когда все вокруг работает против вас, единственный способ повысить устойчивость к разрушительному окружению — это внутренняя работа», — заявил принц Гарри.

Кроме того, безработному герцогу успокоиться и настроиться на нужный лад помогает медитация. На это занятие ежедневно он тратит не менее 45 минут.

В конце января переехавшая в США королевская чета блеснула на встрече со звездами самого кассового фильма прошлого года «Человек-паук: Нет пути домой». Герцоги Сассекские поужинали с Зендеей и Томом Холландом.

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принц гарри психология выгорание
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