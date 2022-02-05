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ООН запустила кампанию по оказанию помощи женщинам в Палестине

Весь мир
ООН запустила кампанию по оказанию помощи женщинам в Палестине
Global Look Press  /  Wissam Nassar/xinhua

Рамалла, 5 февраля. Всемирная продовольственная программа (ВВП) ООН начала кампанию по снабжению продуктами питания беременных и кормящих женщин в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан, поскольку многие из них страдают от недоедания и анемии (малокровия).

Также организация будет устраивать мастер-классы по кулинарии, параллельно предоставляя участникам важную и полезную информацию касательно здорового образа жизни, раздавать комплекты для домашнего садоводства и обучать желающих выращиванию фруктов и овощей.

Мероприятия будут проводиться как в индивидуальном порядке, так и в составе групп. Основной целью является улучшение рациона населения с увеличением в нем количества железа, которое необходимо для нормального развития организма ребенка. Программа призвана стимулировать людей делать выбор в пользу полноценного и здорового питания, склоняя к этому и их семьи.

По данным ООН, анемия является очень распространенным на палестинских территориях недугом. Особенно часто от него страдают дети в возрасте до 5 лет. Острый дефицит железа может повлечь за собой серьезные негативные последствия для здоровья, например, заболевания легких и сердца.

ВПП уже давно действует в Палестине и оказывает как продовольственную, так и финансовую поддержку местному населению. Помимо этого, организация предоставляет посильную помощь при поисках работы, учитывая навыки и образование соискателей, а также поощряет развитие домашнего хозяйства, что частично компенсирует дефицит продуктов и денег для бедных слоев населения.

Как сообщается, от недоедания в той или степени страдают около 40% жителей Западного берега реки Иордан и 60% людей сектора Газа. В последнем большее число нуждающихся объясняется блокадой со стороны Израиля, который поддерживает жесткие ограничения на экспорт и импорт продукции в анклаве. Помимо этого, Тель-Авив закрыл для местных палестинцев доступ ко многим рыболовным зонам, что также усугубляет проблему с дефицитом продовольствия.

Препятствуют власти еврейского государства и финансовой помощи Газе, значительная часть которой поступает из Катара. Предлогом для блокирования денежных потоков являются подозрения в том, что переводимые средства на самом деле поступают на счета членов движения ХАМАС или его сторонников, выступающих за становление независимой Палестины и ликвидацию Израиля как государства.

ООН запустила кампанию по оказанию помощи женщинам в Палестине
Федеральное агентство новостей /

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оон гуманитарная помощь палестина
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