Кабмин РФ дополнительно профинансирует дистанционную работу с больными ковидом

Москва, 5 февраля. Правительство России приняло решение о дополнительном финансировании оплаты труда медицинских работников, которые дистанционно консультируют граждан, заболевших ковидом. Информация об этом опубликована на сайте кабмина, пишет ТАСС.

На заседании ведомства в четверг было одобрено выделение дополнительных 600 млн рублей. Это мера даст возможность увеличить количество персонала для проведения приемов пациентов в онлайн-режиме.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в документе.

В кабмине уверены, что увеличение численности медработников, которые оказывают гражданам дистанционные консультации в период подъема заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции, позволит своевременно обеспечить больных как медицинской помощью, так и динамическим наблюдением за ними.

Количество госпитализированных граждан с COVID-19 4 февраля составило 18 032 человека, этот показатель на 234 пациента больше, чем днем ранее. Об этом сообщил российский оперштаб.