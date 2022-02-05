Голос Мордора: «Как современный кинематограф помогает переписывать историю Второй мировой войны»

Та скорость, с которой переписывают историю Второй мировой войны и предвоенной Европы, иногда просто удивляет. Такое впечатление, что поставлена задача сделать это как можно быстрее, и на это брошены все силы.

В том числе кинематограф. Недавно на стриминговой платформе Netflix вышел фильм «Мюнхен. На грани войны». В общем, неплохое игровое кино об одном из ключевых событий, которое привело мир к самой страшной войне в истории человечества. Кино с претензией на историческую правду. В общем, сам процесс заключения «сделки» показан достаточно неплохо и, наверное, даже относительно правдиво. Но…

Что мы знаем о Мюнхенском сговоре? В первую очередь то, что это — то самое событие, которое вряд ли стоит романтизировать. Потому что это позор и предательство. Говорят, это была попытка умиротворить Гитлера, но мне сложно назвать это правдой. В то время существовали другие, куда более эффективные способы умиротворить еще не набравший силу Третий рейх. Германия во время заключения Мюнхенского сговора и Германия времен вторжения в Польшу очень сильно отличались по силе. В принципе, предмет «мюнхенского соглашения», Судетская область Чехии, а затем и аншлюс всей страны и стали тем самым элементом, который поднял индустриальную мощь Германии на необходимую высоту. Кроме того, Мюнхенский сговор открыл Гитлеру ворота на восток. И даже несмотря на то, что и Польша участвовала в разделе Чехии, «откусив» от нее Тешинскую область, судьба Польши тоже была предрешена. Поляки могли думать, что они очень близкие друзья и союзники Гитлера и что они вместе вот-вот накинутся на Советский Союз и растерзают его, но сама Польша уже стояла аперитивом в меню Адольфа Гитлера.

Федеральное агентство новостей / Анастасия Алексеева

У Франции и Великобритании в 1938 году вполне хватало сил решить проблему нацистской Германии, радикально и быстро покончить с Адольфом Гитлером. Более того, они могли это сделать, выполняя свои союзнические обязательства во время германского вторжения в Польшу. Эти две страны были все еще куда сильнее Германии в военном отношении. Но проблема в том, что никто не собирался умиротворять Гитлера. Да и то, что Германия «сожрала» Польшу, тоже никого особо не удивило. По одной причине — после Польши Германия должна была напасть на СССР, а это всех устраивало. На это указывают абсолютно все факты: в первую очередь то, что, когда СССР хотел спасти Чехию от гибели в челюстях нацистского монстра, ему просто не позволили это сделать.

Западные державы просчитались только в одном — они-то думали, что чудовище удовлетворится Чехией и Польшей, которую они «должны были защитить», но этого не сделали, и нападет на СССР, но перед этим Гитлер очень легко, играючи «схарчил» и Францию и создал очень большую угрозу для Великобритании. Вот это в планы западных политиков не входило.

В общем, понятно, что есть Мюнхенский сговор — позорное пятно в истории западных стран, то, что развязало Гитлеру руки и подтолкнуло его к началу Второй мировой войны. И сейчас можно сколько угодно убеждать всех, что во всем виноват пресловутый пакт Молотова-Риббентропа, но для тех, кто знает историю, звучит это совершенно неубедительно.

Вернемся к фильму от Netflix. В конце достаточно неплохого фильма идет краткая информация текстом — всего несколько предложений. И вот именно она и является главной. Цитирую слово в слово:

«Мир между Британией и Германией продлился всего год. Не выдержав критики, Невилл Чемберлен подал в отставку и умер пару месяцев спустя. За время, выигранное «мюнхенским соглашением», Британия и ее союзники успели подготовиться к войне, благодаря чему Германия была побеждена».

Prt Scr youtube.com / Netflix

Вчитайтесь и вдумайтесь. Именно это и является ключевым посылом, тем, что останется в голове западного обывателя, посмотревшего этот фильм. И тут нет места для СССР и для Великой Отечественной войны, в которой Красная армия сломала хребет нацистскому монстру. Это — незначительный эпизод, возможно, то самое время, за которое Великобритания и ее союзники «успели подготовиться к войне, благодаря чему Германия была побеждена». Может быть, фильм снимут и об этом. Ведь термин «пакт Молотова-Риббентропа» тоже надо раскрыть западному обывателю правильно, так, чтобы не оставалось никаких сомнений, кто же именно виноват в развязывании Второй мировой войны. И какие там битвы за Москву, Сталинград, Курск и взятие Берлина? Им нет места в той истории, которая пишется прямо сейчас.

Да, я понимаю, что западным державам после войны было очень неприятно то, что им СССР спас весь мир от нацистской чумы. С этом приходилось жить, хотя историю начали переписывать буквально сразу. Но все-таки какая-то совесть еще была. А сейчас все тормоза сняты. Поставлена задача — постараться вымарать СССР из истории Победы над нацизмом, а в идеале — представить его злом. И все это, разумеется, с прицелом на современную Россию.

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