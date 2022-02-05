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Противники повышения тарифов ЖКХ устроили акцию с навозом у здания парламента в Кишиневе

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 15:07
Общество
Противники повышения тарифов ЖКХ устроили акцию с навозом у здания парламента в Кишиневе
ФБА «Экономика сегодня»

Кишинев, 5 февраля. Граждане Молдавии вышли на акцию протеста против повышения тарифов на газ к зданию парламента в Кишиневе. Митингующие посоветовали властям топить дома навозом.

Страна находится в условиях энергетического кризиса из-за роста цен на газ в Европе. В конце прошлого года Кишинев подписал с «Газпромом» новый контракт на поставки топлива, однако власти Молдавии почти на 30% подняли стоимость услуг для обычных потребителей. Более того изменения произошли задним числом с 1 января 2022 года.

Протестующие против небывалых цен на отопление и газ собрались в центре Кишинева. Они принесли на митинг навоз и предложили им отапливать дома.

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну ранее объяснил повышение газового тарифа в республике. Он в свойственной себе манере свалил всю вину на «Газпром», услуги которого было необходимо оплатить.

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газ кишинев акция протеста
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