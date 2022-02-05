Подразделения ВСУ в течение четырех часов сделали более 80 выстрелов по территории ДНР

Донецк, 5 февраля. Украинские военные в течение субботы шесть раз открыли огонь по территории Донецкой Народной Республики, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Согласно заявлению ведомства, Вооруженные силы Украины использовали при обстрелах гранатометы и минометы калибра 120 миллиметров.

«С 8:45 до 12:45 по московскому времени зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенных пунктов Спартак, Октябрь, Сосновское и Донецк. Выпущены две мины калибром 120 миллиметров, также сделано 80 выстрелов из гранатометов», — подчеркнули в представительстве ДНР.

Ранее министр иностранных дел республики Наталья Никонорова заявила, что украинские солдаты обстреляли подстанцию в ДНР натовскими боеприпасами.