Лондон, 5 февраля. США могут поплатиться за собственную беспечность из-за российского трюка с НЛО, летающими над американскими военными объектами. Об этом заявил британский уфолог Ник Поуп.

Американская разведка не хочет признавать, что за множеством случаев с НЛО могли стоять как российские военные, так и инопланетяне. Об этом в интервью британской газете The Sun заявил бывший «эксперт в области НЛО» при минобороны Великобритании Ник Поуп. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ статьи.

По словам Поупа, в 2021 году Пентагон опубликовал доклад о случаях наблюдения за неопознанными объектами. Из 143 приведенных инцидентов, большая часть осталась без объяснения. Главным образом потому, что американская разведка не верит ни в летающие тарелки, ни в то, что вполне могла проглядеть разведывательный беспилотник, прилетевший из России или Китая.

«Я думаю, что реальный мир более тонок. Это не бинарная ситуация, и вполне возможно представить сценарий, при котором наблюдателями могут быть как китайские, так и российские беспилотники, либо инопланетяне», — уточнил эксперт.

Уфолог подчеркнул, что США могут серьезно отставать от России и Китая в сфере изучения неопознанных летающих объектов. Возможно, оппоненты Пентагона уже давно изучили НЛО и ушли значительно дальше американских коллег в этом вопросе. Тогда это уже скрытая угроза для безопасности США, которую Пентагон проспал.

Ранее Поуп делился мнением по поводу инопланетян и предположил, что первая встреча человечества с внеземной цивилизацией будет не такой уж радужной.