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Дава после отдыха в Дубае задумался о своей семье

Шоу-бизнес
Дава после отдыха в Дубае задумался о своей семье
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 5 февраля. Телеведущий и блогер Давид Манукян (Дава) после продолжительного отпуска в Дубае задумался об отношениях с близкими. Артист призвал поклонников не забывать о родителях.

По мнению Манукяна, нет ничего важнее семьи. Он признался, что раньше был «недостаточно хорошим сыном», но после «прозрения» постарается это изменить.

«К сожалению, время очень быстро летит. Поэтому, ребят, берегите семью. Что-то меня поменяло в этой жизни. Рад, что это произошло», — поделился Дава в интервью для YouTube-канала Popcake.

Блогер пообещал в ближайшее время выпустить свежие треки и принять участие в новых проектах. В прошлом году он активно участвовал в нескольких шоу и заработал на недвижимость для мамы. Ключи от дома он подарил в ее день рождения.

Манукян родом из Новосибирска, но карьеру блогер начал в Москве. Дава стал известным в том числе благодаря отношениям со звездой «Дома-2» Ольгой Бузовой. Их роман длился с августа 2019 по январь 2021 года.

Расставание с Давой негативно отразилось на Бузовой. Телеведущая тяжело переживала разрыв, несмотря на тот факт, что была его инициатором.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дава после отдыха в Дубае задумался о своей семье
мать манукян блогер
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