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Жена принца Гарри рассказала, что ей помогает сохранять молодость и стройность

Общество
Жена принца Гарри рассказала, что ей помогает сохранять молодость и стройность
Кадр из сериала «Форс-мажоры»

Лондон, 5 февраля. Супруга герцога Сассекского Меган Маркл прекрасно выглядит в свои 40 лет. Мать двоих детей рассказала, что не прикладывает больших усилий для сохранения привлекательного и молодого внешнего вида, однако один секрет у нее все же есть.

Маркл убеждена, что организм с благодарностью отвечает на заботу о нем, поэтому фигура каждого человека будет меняться в лучшую сторону, если начать придерживаться правильного и здорового питания. Однако переусердствовать тоже не стоит, во всем должен быть баланс, считает жена принца Гарри.

«Мы все невероятно заняты и жонглируем столькими вещами, но мне всегда требуется час, чтобы просто расслабиться, посмотреть бессмысленный телевизор, пообниматься со своими собаками и насладиться бокалом вина... Я позволяю себе роскошь отдыха», — цитирует слова герцогини издание Express.

Бывшая актриса немало времени уделяет спорту. Причем, как однажды рассказывал ее фитнес-тренер Крейг МакНэми, Маркл выполняет все упражнения на тренировках с большой самоотдачей и удовольствием.

Имя жены принца Гарри недавно вновь появилось в публикации издания Mirror. Журналисты рассказали, как супруга внука королевы Великобритании Елизаветы II повлияла на связи мужа с его близким окружением, в том числе и давними друзьями.

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принц гарри молодость красота меган маркл стройность
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