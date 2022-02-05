«Газпром»: подземные хранилища газа Германии и Франции опустели на две трети

Берлин, 5 февраля. Общий уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы упал ниже 40%. В отдельных странах этот показатель опустился еще ниже. Об этом сообщает компания «Газпром» в своем Telegram-канале.

Компания-экспортер «Газпром» опубликовала сведения об объемах топлива в ранилищах ЕС.

«Общий уровень заполненности ПХГ Европы – 36,7%. При этом подземные хранилища Германии и Франции опустошены уже на 2/3», — говорится в сообщении.

Украинские запасы также находятся на минимальных уровнях — по состоянию на 3 февраля они составили 11,2 миллиарда кубометров голубого топлива.