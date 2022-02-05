Спорт — вне политики: экс-депутат Рады Журавко раскритиковал украинских фанатов за антироссийские кричалки

Известный политик и бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко прокомментировал в разговоре с ФАН вопиющее поведение украинских футбольных фанатов на чемпионате Европы по мини-футболу. Напомним, в Сети появились ролики, на которых любители спортивных состязаний скандируют антироссийские кричалки.

«Спорт для меня вне политики. Спорт — это то, что объединяет всю планету и вселяет надежду на мир. Олицетворяет святость. Если говорить о том, как украинцы «насиловали» футбол, то это просто неприятно. Это стыдно, позорно, страшно. Это неприемлемо, что такие инциденты происходят на таком грандиозном мероприятии. Это, во-первых, оскорбление Украины. Во-вторых, показывает низость и уровень подготовки украинских журналистов. Похоже, война в глазах украинских журналистов перебралась в спорт», — высказал свое мнение собеседник.

Бывший депутат Рады оценил и поведение украинского журналиста во время конфликта с Дмитрием Губерниевым, который случился на Олимпиаде в Пекине. Напомним, спортивный комментатор повздорил с коллегой на английском языке в медиалаундже стадиона «Птичье гнездо». На эмоциях во время перепалки российский телеведущий крикнул в след украинцу ряд оскорблений. Журавко возмущен поведением соотечественника. По его мнению, из-за своей несдержанности репортер дал повод коллеге усомниться в его профессиональных качествах.

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«Если украинского журналиста по случайности зацепили и перед ним Губерниев извинился, то украинскому коллеге надо было пожать комментатору руку, обняться и пойти вместе смотреть турнир. Если украинец увидел нападки со стороны российского телеведущего, то это обозначает низость», — резюмировал свою позицию Журавко.

Тем временем страсти на зимних Олимпийских играх накаляются. Никита Кацалапов рассказал о конфликте с американской парой во время разминки перед соревнованиями по ритм-танцу. По словам Кацалапова, российские спортсмены первыми начали делать связку, а американцы, которые их видели, согласно неписаным правилам, должны были уступить, чтобы избежать столкновения. Поскольку правило было нарушено, Кацалапов, по его словам, вспылил.