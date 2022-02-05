Депутат Милонов о визите Макрона в Россию: пытается подняться в глазах собственного населения

Эммануэль Макрон пытается продемонстрировать собственным избирателям и лидерам других государств, что он все еще важен и что-то решает на мировой арене. Такое мнение в интервью международной редакции Федерального агентства новостей высказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Накануне официальный представитель правительства бывшей метрополии Габриэль Атталь сообщил, что 7 февраля президент Франции намерен посетить Россию. Визит состоится в рамках усилий гаранта, направленных на деэскалацию ситуации вокруг Украины.

Однако Виталий Милонов сомневается в истинных мотивах миротворческой инициативы лидера Пятой республики.

«Мне кажется, что Эммануэль Макрон пытается продемонстрировать лидерам других государств и, в первую очередь, французам, что он все еще важен и нужен. Что без него какие-то мировые процессы не могут происходить. Но что еще может сделать человек, который умудрился за считанные годы уничтожить позиции своей страны в традиционном для нее регионе — Африке. Так опростоволоситься еще нужно постараться. Это вообще знаковое событие — крушение западного всесилия и диктата для других стран. Нам еще только предстоит оценить подлинный эффект от этого падения», — считает народный избранник.

Примером стремительной потери влияния, депутат называет ситуацию в Республике Мали, новые власти которой отказались от сотрудничества с Парижем и обратились за помощью к Москве. Последняя, по словам парламентария, способна решить проблему распространения радикальных исламистов, созданную французами.

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При этом в Елисейском дворе опасаются, что российские инструкторы, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», способны провести качественное обучение национальных сил обороны и безопасности (FAMa).

«Западная гегемония прекратила существование, а Макрон, по сути дела, человек слабый, ставший наиболее падшей фигурой в этом процессе. Поэтому сейчас он пытается показать своим друзьям и избирателям, что без него ничего не может происходить. Хотя, честно говоря, для решения международных вопросов персонаж немного комичный. Но Макрон — президент и нам много чего нужно обсудить с французской стороной. А с другой стороны, что он может гарантировать? Ведь у него, по сути дела, и власти-то не осталось. Он скоро будет напоминать Тихановскую, которая ездит по Европе и от имени Белоруссии что-то вещает, вызывая лишь недоумение», — продолжил депутат.

В то же время Виталий Милонов допускает, что риторика лидера Франции может звучать довольно агрессивно. Однако подобный подход вряд ли сыграет ему на руку. Скорее вызовет раздражение.

Федеральное агентство новостей /

«Если Макрон приедет и не будет пытаться напоминать подростка, который рассказывает, что он мощный и сильный, если он объективно оценит свое положение и скажет, что Парижу нужна помощь России, то, может быть, ему и пойдут на встречу. Если же он продемонстрирует бонапартистские мечтания, то, извините, конечно, его выслушают, пожмут плечами и проводят, вручив букет цветов», — заключил народный избранник.

Ранее известный политолог и историк Владимир Корнилов разоблачил очередной фейк западной пропаганды о якобы концентрации подразделений армии России у границы с Украиной.