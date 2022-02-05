Константин Меладзе довел Веру Брежневу до слез в ее день рождения

Москва, 5 февраля. Бывшая солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева 3 февраля отпраздновала 40-летие, которое на следующий день отметила с размахом. Во время празднества знаменитость пролила немало слез по вине своего супруга, композитора Константина Меладзе.

Брежнева отметила юбилей в кругу близких друзей в одном из ресторанов Москвы. Нарядные гости весь вечер танцевали и поздравляли именинницу. Сама артистка решила добавить мероприятию неожиданную изюминку — устроить символическое вручение наград в разных номинациях. Одну из статуэток в категории «Лучший» получил супруг звезды Константин Меладзе.

После объятий с женой композитор последовал к роялю. Сев за инструмент, музыкант неожиданно для всех присутствующих стал исполнять композицию «Салют, Вера!», посвященную его любимой женщине. Брежнева слушала пение мужа, а слезы счастья катились по ее щекам. Когда Меладзе закончил выступление, певица вновь подошла к нему и крепко обняла.

Prt Scr instagram.com / @ververa

Странное поздравление Брежневой с 40-летием оставил эпатажный шоумен Гоген Солнцев. Он высмеял вокальные данные исполнительницы и посоветовал ей не выходить на публику без косметики.