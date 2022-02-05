Royal Air Maroc возобновит полеты между Москвой и Касабланкой

Рабат, 5 февраля. Авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет регулярное прямое авиасообщение между Москвой и Касабланкой. Первый рейс отправится 10 февраля.

Полеты из российской столицы будут выполняться по четвергам, обратно — по пятницам. Стоимость билетов составит от 10 тысяч рублей с человека в одну сторону. Авиаперевозчик планирует добавить дополнительные рейсы в понедельник или среду.

Для въезда в Марокко необходимо предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 48 часов. Документы предоставляются в распечатанном виде. От пассажиров от 6 до 18 лет требуют только справку об отсутствии COVID-19.

В аэропорту прилета проводят экспресс-тестирование. Если у туриста выявляют вирус, его отправляют на самоизоляцию в отель.

Правительство североафриканского королевства недавно постановило открыть международное авиасообщение после более двухмесячного запрета. Первые рейсы из-за рубежа примут 7 февраля.