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Royal Air Maroc возобновит полеты между Москвой и Касабланкой

Весь мир
Royal Air Maroc возобновит полеты между Москвой и Касабланкой
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Рабат, 5 февраля. Авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет регулярное прямое авиасообщение между Москвой и Касабланкой. Первый рейс отправится 10 февраля.

Полеты из российской столицы будут выполняться по четвергам, обратно — по пятницам. Стоимость билетов составит от 10 тысяч рублей с человека в одну сторону. Авиаперевозчик планирует добавить дополнительные рейсы в понедельник или среду.

Для въезда в Марокко необходимо предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 48 часов. Документы предоставляются в распечатанном виде. От пассажиров от 6 до 18 лет требуют только справку об отсутствии COVID-19.

В аэропорту прилета проводят экспресс-тестирование. Если у туриста выявляют вирус, его отправляют на самоизоляцию в отель.

Правительство североафриканского королевства недавно постановило открыть международное авиасообщение после более двухмесячного запрета. Первые рейсы из-за рубежа примут 7 февраля.

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