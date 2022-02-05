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Эксперт Колобанов: европейский газовый рынок не опасается сокращения поставок из России

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 14:40
Экономика
Эксперт Колобанов: европейский газовый рынок не опасается сокращения поставок из России
pixabay.com

Брюссель, 5 февраля. Ситуация на газовом рынке Европы говорит о том, что его игроки не ожидают резкого сокращения поставок топлива из России. На это в беседе с РИА Новости указал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

Никто всерьез не опасается, что Москва остановит экспорт энергоресурса в регион, иначе его цена неминуемо подскочила бы в несколько раз, считает специалист.

«Анонсированные дополнительные поставки СПГ в Европу в феврале текущего года не смогут в полной мере компенсировать российские объемы, поэтому цена на газ взлетела бы кратно, если профессиональные игроки считали бы, что ограничения будут неминуемо», — отметил Колобанов.

Более того, на европейском рынке фиксируется снижение стоимости голубого топлива, которая опустилась уже до 900 долларов за тысячу кубометров после пиковых значений в декабре. Это также свидетельствует, что ожиданий остановки поставок сырья не наблюдается.

Между тем энергокризису в Европе предсказали скорое завершение из-за теплой зимы. Метеорологические службы сообщают, что в феврале погода будет мягче, а это снизит спрос на газ.

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