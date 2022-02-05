Ежедневные прогулки помогают Белле Хадид справиться со стрессом

Лос-Анджелес, 5 февраля. Супермодель Белла Хадид ежедневно соблюдает определенные ритуалы, которые помогают ей контролировать свою жизнь. Королева подиумов любит прогулки по утрам.

Хадид неоднократно жаловалась на переработки и постоянный стресс. Чтобы прийти в себя, он регулярно проходит курс капельниц и иглоукалывания. Ведение дневника также помогает модели справиться с тревогой и нервным напряжением.

В дополнение к этому Хадид вместо спортзала выбирает пешие прогулки по утрам. А медитация помогла модели значительно сократить количество алкоголя и кофеина, а также обрести ясность мысли и спокойствие в душе, пишет издание Bustle.

Ранее Хадид призналась в негативном влиянии алкоголя на свою жизнь. Модель в состоянии опьянения могла пропустить важные встречи, а это было настоящей головной болью для ее агентов.

В итоге девушка взяла себя в руки и полностью отказалась от спиртного. Сейчас Хадид вместо алкоголя иногда позволяет себе съесть «вредные» продукты — жареную картошку и чизбургер.