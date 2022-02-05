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Эксперт по геополитике Семпа посоветовал Байдену вспомнить секретную директиву СНБ-68

Политика
Эксперт по геополитике Семпа посоветовал Байдену вспомнить секретную директиву СНБ-68
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 5 февраля. Американский президент Джо Байден и его администрация совершили ошибку в отношении России и Китая, которую старались не допустить предыдущие лидеры США, заявил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье на портале American Spectator.

По его словам, Вашингтон поспособствовал объединению двух евразийских гигантов, объявив Москву и Пекин врагами Соединенных Штатов. Теперь РФ и КНР намерены противостоять мировому порядку, возглавляемому американцами, пишет «ПолитРоссия».

Сейчас Байдену следует обратить внимание на один из основополагающих документов холодной войны. Меморандум NSC 68, он же директива СНБ-68, является секретным документом США, который направили президенту Гарри Трумэну в апреле 1950 года за несколько месяцев до начала Корейской войны.

«Меморандум NSC-68 описал угрозу, исходящую от китайско-советского блока», — напомнил автор статьи.

Эксперт по геополитике Семпа посоветовал Байдену вспомнить секретную директиву СНБ-68
Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

Проводимая администрацией Байдена холодная война на два фронта — против России и Китая — обернулась для США печальными последствиями в виде объединения Москвы и Пекина. Теперь президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин выступают «единым фронтом» против Соединенных Штатов, а недавний саммит глав государств стал настоящим вызовом для гегемонии Вашингтона, заключил Фрэнсис Семпа.

Журналисты Daily Telegraph ранее отметили, что совместное заявление Путина и Си Цзиньпина определяет новую эру в геополитике. По словам экспертов, государства больше не намерены мириться с доминированием коллективного Запада.

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Си Цзиньпин путин сша китай байден
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