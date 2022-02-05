Ведущий Первого канала Юрий Николаев озвучил размер своей пенсионной надбавки

Москва, 5 февраля. Народный артист Юрий Николаев продолжает выходить в эфир Первого канала, хотя в минувшем декабре ему исполнилось 73 года. Телеведущий получает не только зарплату, но и пенсию с надбавкой за высокое звание.

Николаев откровенно рассказал, что не жалуется на свой ежемесячный доход. За это он поблагодарил Первый канал, который не списывает его со счетов. Помимо постоянного оклада за работу, ведущему программы «Достояние республики» каждый месяц начисляется фиксированная пенсия, которая приходит с надбавкой за звание народного артиста.

«Получаю пенсию и надбавку 30 тысяч рублей, как народный артист. Но я в штате Первого канала, поэтому благодарен им, что работаю как в лучшие свои годы. Основные деньги я получаю там», — приводит слова Николаева Telegram-канал «Абzац».

Телеведущий также отметил, что старается следить за своим здоровьем. Коронавирусная инфекция не на шутку пугает его, поэтому он решил не затягивать с вакцинацией и привился. По словам артиста, побочных эффектов процесс иммунизации у него не вызвал.

В конце января друг ныне покойной звезды фильма «Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь» Арниса Лицитиса озвучил размер его пенсии. Как оказалось, у знаменитого латвийского актера она была относительно небольшой.