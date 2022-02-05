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Подразделения Каспийской флотилии уничтожили технику «противника» на учениях в Дагестане

Армия
Подразделения Каспийской флотилии уничтожили технику «противника» на учениях в Дагестане
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Ростов-на-Дону, 5 февраля. Подразделения Каспийской флотилии отработали задачи по уничтожению бронетехники условного противника на учениях в Дагестане. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

В маневрах были задействованы ракетчики и морпехи ЮВО. Так, расчеты комплексов «Корнет» на полигоне Аданак успешно обнаружили и ликвидировали «вражескую» бронетехнику. В то же время морпехи выполнили задачи по десантированию из бронетранспортеров и провели боевое развертывание в условиях горной местности.

«Расчеты противотанковых ракетных комплексов выполнили два боевых пуска ракет, которые успешно поразили мишени, имитирующие бронированную технику условного противника на дистанциях свыше 5 тыс. м», — уточнили в пресс-службе ЮВО.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему учения боевых кораблей ВМФ РФ в Средиземном море станут неприятным сюрпризом для США и других стран НАТО.

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