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Ливийский активист назвал правительство Дабибы коррумпированной хунтой

Весь мир
Ливийский активист назвал правительство Дабибы коррумпированной хунтой
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Триполи, 5 февраля. Нелегитимное Правительство национального единства (ПНЕ) представляет угрозу экономике Ливии и ее единству. Такое мнение высказал Мухаммад Байо, политический активист и бывший глава Ливийского управления СМИ, в эфире местного телеканала Libya Al Hadath.

По его словам, кабмин под руководством Абд аль-Хамида Дабибы представляет собой «коррумпированную хунту». Сам премьер-министр является угрозой для национальной безопасности, а его нахождение в исполнительной власти — катастрофой для государства.

«ПНЕ представляет опасность для единства и экономики Ливии. Ливийцы сейчас почти голодают при этом правительстве, которое тратит миллиарды», — заявил Байо.

По мнению активиста, спасение страны в данных обстоятельствах является национальной миссией, которую нельзя откладывать. Кабинет министров скоро привлекут к ответственности за многочисленные нарушения и невыполнение взятых обязательств перед гражданами.

Байо указал на важную роль Палаты представителей на нынешнем этапе. Ведомство консолидировалось перед лицом вмешательств спецпредставителя генсека ООН Стефани Уильямс и западных дипломатов. Он призвал ливийцев поддержать парламент и мобилизоваться, чтобы избавить Ливию от «коррумпированной хунты» и вернуть ее единство.

Накануне стало известно, что три кандидата на пост премьер-министра в будущем временном кабмине подали документы в законодательный орган страны. Ими оказались бывший глава МВД триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага, политический активист Марван Омейш и экс-вице-премьер Ахмед Майтыг.

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ливия пне
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