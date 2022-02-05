В Петербурге не было аномальных осадков за текущую зиму

Нетипичных для Петербурга морозов и осадков этой зимой не наблюдалось. Данные синоптиков за декабрь и январь свидетельствуют о повышенном уровне осадков, но погода не была аномальной. Об этом сообщил заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

Кроме того, как подчеркнул специалист, текущая зима была довольна мягкой. В течение декабря и января наблюдалась повышенная температура, нетипичная для Северной столицы.

«Рассматриваем два зимних месяца — декабрь и январь. Они были теплее нормы», — сообщил эксперт.

По его словам, реальный уровень аномалии наблюдался в 2012 году, когда уровень осадков составил 210% от нормы.