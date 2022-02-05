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Россиянка Юлия Ступак планирует пробежать все гонки на ОИ в Пекине

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 14:09
Олимпийские игры 2022
Россиянка Юлия Ступак планирует пробежать все гонки на ОИ в Пекине
instagram.com  /  @yulia_belorukova

Пекин, 5 февраля. Лыжница Юлия Ступак, которая заняла в скиатлоне только 24-е место и показала худший результат среди четырех россиянок, планирует пробежать все гонки на Олимпиаде в Китае.

В программе Игр запланированы личный и командный спринт, индивидуальная гонка, эстафета и масс-старт. По словам Ступак, она готова ко всем гонкам.

«Груз ответственности здесь больше, чем на первой Олимпиаде, но атмосфера олимпийская не очень чувствуется. Даже не знаю, почему так. Наверное, когда я получу какую-нибудь свою медаль, почувствую», — поделилась лыжница с журналистами.

Ступак является заслуженным мастером спорта, двукратным бронзовым призером Олимпиады в Корее. До замужества спортсменка выступала под девичьей фамилией Белорукова.

Ранее сообщалось, что немецкая конькобежка Клаудия Пехштайн побила рекорд по возрасту на Олимпиаде. Спортсменке, которая вышла на старт в забеге на 3000 м, 22 февраля исполнится 50 лет.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Россиянка Юлия Ступак планирует пробежать все гонки на ОИ в Пекине
олимпиада лыжница Ступак
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