Москва, 5 февраля. Украина подсветила монумент «Родина-Мать» цветами государственного флага в знак благодарности «дружественным государствам на фоне российской угрозы». Ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат признала, что акция получилась по-настоящему символической. Монумент напоминает о годах расцвета Украины, который киевский режим пытается «декоммунизировать».

«Единственная возможность подчинить историю собственным болезненным амбициям — раскрасить в нужные цвета. Рука набита на памятниках советским воинам в Европе», — написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Также акция прошла в годовщину вступления в силу Договора между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе. Тогда Украинская ССР получила территории от Польши. Захарова напомнила, что единство Украины стало возможным только в советский период.

Ранее дипломат прокомментировала слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о «российской агрессии». Она призвала политика прекратить распространять слухи о Москве.