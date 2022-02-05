Актриса Голубкина объяснила неудачи Волочковой с мужчинами распущенностью балерины

Москва, 5 февраля. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова не может встретить достойного спутника, потому что слишком распущенно относится к своей жизни. Такое мнение высказала актриса театра и кино Мария Голубкина.

Звезда российских кинолент часто общается с поклонниками в прямом эфире своего Instagram-аккаунта. На фоне появившихся в прессе сообщений о разрыве Волочковой со своим возлюбленным, Голубкина решила дать совет балерине. Она также призналась, что очень жалеет знаменитую танцовщицу, у которой тяжелая и одинокая жизнь. По мнению актрисы, трудности звезды балета окончательно подорвали ее психику.

instagram.com / @golubkina1973

«Насте надо перестать расслабляться. Она распущенная. Она должна взять себя в руки. Она — балерина и значит должна все мочь! Хватит быть доброй! Волочкова должна стать Сволочковой и, в первую очередь, начать думать о себе», — заявила Голубкина, искренне пожалев артистку.

Волочкова публично сообщила о расставании с последним избранником Сергеем несколько дней назад. Она заявила, что ее именем пытались воспользоваться в личных целях. Однако некоторые представители шоу-бизнеса не спешат становиться на сторону балерины. Телеведущая Дана Борисова считает, что артистка сама виновата в разрыве с любимым мужчиной.