Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 14:59
14:54
Весь мир
Депутат Милонов о визите Макрона в Россию: пытается подняться в глазах собственного населения
14:51
Общество
Молодой артист ARKH устроил мазохистский перформанс в центре Москвы
14:49
Весь мир
Royal Air Maroc возобновит полеты между Москвой и Касабланкой
14:46
Шоу-бизнес
Константин Меладзе довел Веру Брежневу до слез в ее день рождения
14:45
Спорт
«Прочувствовала на себе»: конькобежка Лобышева вспомнила о политических провокациях в спорте
14:42
Общество
Жители одного из дворов Петербурга взяли уборку снега на себя и попали на видео
14:40
Экономика
Эксперт Колобанов: европейский газовый рынок не опасается сокращения поставок из России
14:36
Общество
Ежедневные прогулки помогают Белле Хадид справиться со стрессом
14:34
Общество
Маленький хайленд родился в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде
14:32
Экономика
Публицист Тулин: «Турки жалуются на падение доходов и обесценивание лиры»
Все новости

Вице-канцлер ФРГ Хабек: заниматься разбором отдельных санкций против РФ бессмысленно

Политика
Вице-канцлер ФРГ Хабек: заниматься разбором отдельных санкций против РФ бессмысленно
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 5 февраля. Перечисление отдельных ограничительных мер против России не имеет смысла. Об этом заявил министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек.

Немецкий вице-канцлер указал на бессмысленность перечисления антироссийских санкций в ходе разговора о возможных ограничениях со стороны Запада против проекта «Северный поток — 2» и отключении Москвы от SWIFT.

Хабек подчеркнул, что в случае «нападения» России на Украину будут применены всевозможные санкции, которые будут направлены на отступление РФ.

«Нет смысла открыто разбирать отдельные санкции. В настоящее время мы находимся в опасной ситуации, и целью должна быть деэскалация. Вместе с тем правильно, что США и Европейский союз вместе говорят о том, что Россия заплатит высокую экономическую цену, если вторгнется на Украину», — говорит министр экономики ФРГ.

Вице-канцлер Германии заявил, что оператор обязан выполнить все условия для одобрения до запуска «Северного потока — 2». Также Хабек выразил обеспокоенность по использованию Москвой поставок газа против интересов Киева.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к любым санкциям со стороны западных государств.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Вице-канцлер ФРГ Хабек: заниматься разбором отдельных санкций против РФ бессмысленно
санкции россия германия хабек
Комментировать