Вице-канцлер ФРГ Хабек: заниматься разбором отдельных санкций против РФ бессмысленно

Берлин, 5 февраля. Перечисление отдельных ограничительных мер против России не имеет смысла. Об этом заявил министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек.

Немецкий вице-канцлер указал на бессмысленность перечисления антироссийских санкций в ходе разговора о возможных ограничениях со стороны Запада против проекта «Северный поток — 2» и отключении Москвы от SWIFT.

Хабек подчеркнул, что в случае «нападения» России на Украину будут применены всевозможные санкции, которые будут направлены на отступление РФ.

«Нет смысла открыто разбирать отдельные санкции. В настоящее время мы находимся в опасной ситуации, и целью должна быть деэскалация. Вместе с тем правильно, что США и Европейский союз вместе говорят о том, что Россия заплатит высокую экономическую цену, если вторгнется на Украину», — говорит министр экономики ФРГ.

Вице-канцлер Германии заявил, что оператор обязан выполнить все условия для одобрения до запуска «Северного потока — 2». Также Хабек выразил обеспокоенность по использованию Москвой поставок газа против интересов Киева.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к любым санкциям со стороны западных государств.