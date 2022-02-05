Пекин, 5 февраля. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине подтвердила консенсус обеих стран по вопросам стратегической безопасности, передают китайские СМИ.

В частности, газета China Daily отмечает, что лидеры двух стран «выразили взаимную поддержку» касательно защиты национального суверенитета. Речь идет о личной встрече глав государств в Пекине.

«Китай и Россия выразили готовность сообща обеспечивать глобальную стратегическую безопасность и стабильность, а также устойчивое развитие», — говорится в статье издания.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Си Цзиньпина повлияли на индекс Мосбиржи и российский рынок акций. Также тренд на повышение был зафиксирован в нефтяном секторе.