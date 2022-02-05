Немецкая конькобежка Пехштайн побила рекорд Олимпиады в 49 лет

Пекин, 5 февраля. Немецкая спортсменка Клаудия Пехштайн уже в восьмой раз принимает участие в зимней Олимпиаде. В Пекине она стартовала на дистанции 3000 м.

Пехштайн повторила рекорд по количеству Олимпийских игр в карьере, принадлежащий японскому спортсмену Нориаки Касаю. Немка впервые появилась на Играх в 1992 году, соревнования проходили во французском Альбервиле. Конькобежка лишь пропустила ОИ-2010 в Ванкувере.

Кроме того, 49-летняя Пехштайн установила рекорд по возрасту среди женщин. Ранее он принадлежал саночнице Анне Абернати, представлявшей Американские Виргинские острова, она выступала на Олимпиаде в возрасте 48 лет. Пехтайшн 22 февраля исполнится 50 лет.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону, выступающая под флагом ОКР, стала третьей в смешанной эстафете. Первое место досталось Норвегии, а французы добрались до финиша вторыми.