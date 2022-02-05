Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 февраля 14:59
14:54
Весь мир
Депутат Милонов о визите Макрона в Россию: пытается подняться в глазах собственного населения
14:51
Общество
Молодой артист ARKH устроил мазохистский перформанс в центре Москвы
14:49
Весь мир
Royal Air Maroc возобновит полеты между Москвой и Касабланкой
14:46
Шоу-бизнес
Константин Меладзе довел Веру Брежневу до слез в ее день рождения
14:45
Спорт
«Прочувствовала на себе»: конькобежка Лобышева вспомнила о политических провокациях в спорте
14:42
Общество
Жители одного из дворов Петербурга взяли уборку снега на себя и попали на видео
14:40
Экономика
Эксперт Колобанов: европейский газовый рынок не опасается сокращения поставок из России
14:36
Общество
Ежедневные прогулки помогают Белле Хадид справиться со стрессом
14:34
Общество
Маленький хайленд родился в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде
14:32
Экономика
Публицист Тулин: «Турки жалуются на падение доходов и обесценивание лиры»
Все новости

Немецкая конькобежка Пехштайн побила рекорд Олимпиады в 49 лет

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 13:49
Олимпийские игры 2022
Немецкая конькобежка Пехштайн побила рекорд Олимпиады в 49 лет
Global Look Press  /  Karl-Josef Hildenbrand

Пекин, 5 февраля. Немецкая спортсменка Клаудия Пехштайн уже в восьмой раз принимает участие в зимней Олимпиаде. В Пекине она стартовала на дистанции 3000 м.

Пехштайн повторила рекорд по количеству Олимпийских игр в карьере, принадлежащий японскому спортсмену Нориаки Касаю. Немка впервые появилась на Играх в 1992 году, соревнования проходили во французском Альбервиле. Конькобежка лишь пропустила ОИ-2010 в Ванкувере.

Кроме того, 49-летняя Пехштайн установила рекорд по возрасту среди женщин. Ранее он принадлежал саночнице Анне Абернати, представлявшей Американские Виргинские острова, она выступала на Олимпиаде в возрасте 48 лет. Пехтайшн 22 февраля исполнится 50 лет.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону, выступающая под флагом ОКР, стала третьей в смешанной эстафете. Первое место досталось Норвегии, а французы добрались до финиша вторыми.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Немецкая конькобежка Пехштайн побила рекорд Олимпиады в 49 лет
рекорд олимпиада клаудия пехштайн
Комментировать