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Минобороны Украины пожаловалось на задержку поставок немецких касок для ВСУ

Армия
Минобороны Украины пожаловалось на задержку поставок немецких касок для ВСУ
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 5 февраля. Украинские войска так и не дождались обещанной им военной помощи от ФРГ в виде партии из пяти тысяч касок и бронежилетов.

Украина продолжает изображать из себя центр прогрессивной борьбы Запада с некой «российской угрозой» и потребовала от ФРГ причитающуюся ей военную помощь. Киев напомнил Берлину, что еще не так давно власти страны обещали партию касок и бронежилетов.

Недовольство по поводу невыполнения ФРГ обещаний выразил глава минобороны Украины Алексей Резников. Он сообщил, что ВСУ до сих пор ждут партию из пяти тысяч касок. Зачем они резко понадобились украинским военным, Резников не уточнил, но подчеркнул, что Берлин не хочет участвовать в борьбе с мнимой «российской агрессией». Политик также припомнил недавнее вмешательство ФРГ, когда Берлин запретил Эстонии передавать украинской армии летальные вооружения, полученные от США.

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украина всу фрг
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