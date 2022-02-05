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США сняли с Ирана ряд санкций для большего контроля за ядерной программой

Весь мир
США сняли с Ирана ряд санкций для большего контроля за ядерной программой
pixabay.com  / 

Руководство США восстановило несколько исключений из санкционного режима против Ирана, которые были отменены в мае 2020 года администрацией экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Эти поправки позволяют иностранным государствам, например, РФ, Китаю или европейским державам, сотрудничать с Исламской Республикой в области «мирного атома», не опасаясь при этом каких-либо негативных последствий. В первую очередь это касается работ на АЭС в Бушере и на тяжеловодном реакторе «Арак», который при содействии зарубежных партнеров планировалось переоборудовать в научный объект, а также снабжения высокообогащенным ураном исследовательского реактора в Тегеране и вывоза отходов атомной промышленности из страны.

Прежде всего восстановление данной поправки важно не столько для Ирана, сколько для самих США. Участие третьих государств в иранской ядерной программе предоставит больше гарантий того, что вместо «мирного атома» она внезапно не приведет к созданию бомбы, что вполне соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.

США сняли с Ирана ряд санкций для большего контроля за ядерной программой
Федеральное агентство новостей /

Однако Вашингтон и не собирался выдавать это за какое-либо послабление или поблажку, о чем прямо сообщили в Госдепе. Американские чиновники подчеркнули, что ограничения вновь были сняты из-за опасений касательно растущих запасов высокообогащенного урана, который Иран начал производить после обострения отношений с США в позапрошлом году.

Один из представителей Государственного департамента отметил, что исключения из санкций не свидетельствуют о скором возрождении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), ограничивающего ядерную программу Тегерана. Тем не менее они необходимы для продолжения технических дискуссий в Вене, так как без участия третьей стороны невозможно проработать, например, вопросы об утилизации «излишков» урана и иных операциях, призванных ограничить потенциал Ирана в этой сфере. 

При этом отмена санкций будет играть на руку Вашингтону как при успешном восстановлении положений СВПД, так и в случае провала переговоров. Если «ядерная сделка» вновь вступит в силу, то присутствие третьих стран значительно ускорит процесс «разоружения» Исламской Республики, если нет — хотя бы затруднит потенциальные работы по созданию атомного оружия.

Ситуация на переговорах

Несмотря на то, что данный шаг Вашингтона не похож на попытку «задобрить» Тегеран, косвенно он может свидетельствовать об определенном прогрессе, достигнутом за столом переговоров по СВПД в Вене. Если стороны действительно добрались до вопросов технической реализации условий сделки, то, по всей видимости, некоторые из наиболее острых противоречий уже остались позади.

В частности, главным требованием Ирана в рамках возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий была полная отмена всех введенных против него санкций. Тегеран настаивал, что именно США должны сделать первый шаг, поскольку в 2018 году разрыв договора произошел по их инициативе. Вполне вероятно, что тем или иным образом стороны все-таки достигли консенсуса в данном вопросе.

Реакция критиков сделки

Критики из числа американских депутатов, которые ранее форсировали выход страны из «ядерной сделки», выразили протест действиям администрации Джо Байдена. Политики подчеркнули, что, даже если власти США намерены вернуться к СВПД, то они хотя бы должны сперва добиться уступок от Ирана, прежде чем ослаблять действие санкций.

Как считают сторонники Трампа, нынешний ход Вашингтона выглядит как жест отчаяния и просьба к Тегерану пойти хоть на какие-либо поблажки. Но стоит отметить, что иранские СМИ, зачастую ищущие любых поводов для подтверждения могущества своей державы, довольно нейтрально отнеслись к этому событию и не стали трубить о нем, как о победе за столом переговоров.

Между тем с недавних пор у представителей Запада в Вене появился новый стимул для дружбы с Ираном, а у него, в свою очередь — козырь.

Исламская Республика является крупным экспортером сжиженного природного газа, в котором сейчас остро нуждается Европа для ослабления своей энергетической зависимости от России. Санкции США запрещают подобное сотрудничество с Тегераном, способным предоставить требуемые 2 млрд кубометров СПГ в год, однако сам Вашингтон ныне заинтересован в снижении влияния РФ в европейской зоне.

Конечно, проблему могли бы решить непрямые поставки через нейтральное государство, однако Иран вряд ли упустит возможность использовать свой энергетический потенциал как инструмент давления на переговорах.

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