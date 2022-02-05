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Полиция Миннеаполиса застрелила афроамериканца в собственной постели в ходе «внезапного обыска»

Весь мир
Полиция Миннеаполиса застрелила афроамериканца в собственной постели в ходе «внезапного обыска»
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Миннеаполис, 5 февраля. В Миннеаполисе проходят массовые акции протеста после того, как сотрудники полиции во время так называемого обыска без предупреждения застрелили афроамериканца Амира Локка.

Сообщается, что 22-летний Амир Локк был убит сотрудником департамента полиции в среду, 2 февраля, погиб в ходе так называемого внезапного обыска. В ходе таких обысков сотрудники полиции врываются в помещение без традиционного предупреждения и информирования находящихся в нем людей о намерении провести обыск. Подобная практика используется полицией в обстоятельствах, когда существует вероятность уничтожения важных улик. Проведение подобных действий допускается при наличии соответствующего судебного ордера. В то же время после смерти Амира Локка стало известно, что его имя не фигурировало ни в одном судебном ордере на обыск.

Видеозапись с нательных камер полиции, которая была опубликована на следующий день после убийства афроамериканца, опровергает показания полицейских, заявивших, что они «громко заявили о себе, прежде чем войти в квартиру». На видео на видео видно, как офицеры объявляют о своем присутствии, уже после того, как они вошли в помещение.

Локк был застрелен офицером Марком Ханнеманом во время проведения обыска, в ходе которого группа сотрудников полиции ворвалась в квартиру, где в это время находился афроамериканец. На записи видно, что в этот момент Амир Локк спал на диване и после появления сотрудников полиции начал вставать, укутанный одеялом. В этот момент Ханнеман заметил, что в руках у Локка находится пистолет и трижды выстрелил в него с близкого расстояния.

На пресс-конференции в пятницу родители Локка подробнее рассказали о своем сыне, отметив, что у него не было судимости и у него было несколько родственников, работающих в правоохранительных органах.

По словам матери убитого Карен Уэллс, родители говорили с сыном о том, как вести себя в присутствии полиции и делать «то, что им нужно делать всякий раз, когда они сталкиваются с полицейскими».

«Мой сын был казнен 2 февраля 2022 года», — говорит она.

Адвокат по гражданским правам Некима Леви Армстронг сообщила, что Локк, который был зарегистрированным владельцем оружия с разрешением на скрытое ношение, не проживал в квартире, где он был застрелен и не разыскивался полицией.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в пятницу ввел мораторий на выдачу ордеров на обыски без предупреждения. Он заявил, что мораторий вступает в силу немедленно и запрещает запросы и исполнение ордеров, в которых полиция не объявляет о себе.

СМИ сообщили, что офицер Ханнеман, который работает в департаменте полиции с 2015 года, трижды подвергался мерам дисциплинарного воздействия после поступавших на него жалоб.

Убийство Амира Локка послужило поводом для организации гражданских протестов.

Адвокат Бен Крамп, который вел дело убитого полицией Джорджа Флойда и который представляет интересы семьи погибшего, заявил, что убийство Локка похоже на смерть Брионны Тейлор.

«Как и в случае с Брионной Тейлор, трагическое убийство Амира Локка демонстрирует образец ордера на обыск без предупреждения, имеющего смертельные последствия для чернокожих американцев», — заявил Крамп в ходе пресс-конференции.

По его словам, подобная практика должна быть прекращена на всей территории Соединенных Штатов, чтобы «чернокожие американцы могли спокойно спать ночью в своих постелях».

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сша полицейское насилие в США
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