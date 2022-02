Полиция Миннеаполиса застрелила афроамериканца в собственной постели в ходе «внезапного обыска»

Миннеаполис, 5 февраля. В Миннеаполисе проходят массовые акции протеста после того, как сотрудники полиции во время так называемого обыска без предупреждения застрелили афроамериканца Амира Локка.

Сообщается, что 22-летний Амир Локк был убит сотрудником департамента полиции в среду, 2 февраля, погиб в ходе так называемого внезапного обыска. В ходе таких обысков сотрудники полиции врываются в помещение без традиционного предупреждения и информирования находящихся в нем людей о намерении провести обыск. Подобная практика используется полицией в обстоятельствах, когда существует вероятность уничтожения важных улик. Проведение подобных действий допускается при наличии соответствующего судебного ордера. В то же время после смерти Амира Локка стало известно, что его имя не фигурировало ни в одном судебном ордере на обыск.

Видеозапись с нательных камер полиции, которая была опубликована на следующий день после убийства афроамериканца, опровергает показания полицейских, заявивших, что они «громко заявили о себе, прежде чем войти в квартиру». На видео на видео видно, как офицеры объявляют о своем присутствии, уже после того, как они вошли в помещение.

???????? Bodycam video of Minneapolis police shooting and killing the WRONG MAN while executing a "No-knock" warrant and Amir Locke WAS NOT EVEN 1 OF THE SUSPECTS and he was a licensed conceal gun permit holder too ????@BLM757 @blm_rva @blmshenandoah @jollygoodginger @RealDLHughley pic.twitter.com/cQttTbVer4 — POPS GO LIVE (@live_pops) February 4, 2022

Локк был застрелен офицером Марком Ханнеманом во время проведения обыска, в ходе которого группа сотрудников полиции ворвалась в квартиру, где в это время находился афроамериканец. На записи видно, что в этот момент Амир Локк спал на диване и после появления сотрудников полиции начал вставать, укутанный одеялом. В этот момент Ханнеман заметил, что в руках у Локка находится пистолет и трижды выстрелил в него с близкого расстояния.

На пресс-конференции в пятницу родители Локка подробнее рассказали о своем сыне, отметив, что у него не было судимости и у него было несколько родственников, работающих в правоохранительных органах.

More protests planned this weekend in Minneapolis over the shooting death of #AmirLocke by @MinneapolisPD. Here's my full report from tonight - pic.twitter.com/OTHPeX0VUy — Janel Forte (@JanelForte) February 5, 2022

По словам матери убитого Карен Уэллс, родители говорили с сыном о том, как вести себя в присутствии полиции и делать «то, что им нужно делать всякий раз, когда они сталкиваются с полицейскими».

«Мой сын был казнен 2 февраля 2022 года», — говорит она.

Адвокат по гражданским правам Некима Леви Армстронг сообщила, что Локк, который был зарегистрированным владельцем оружия с разрешением на скрытое ношение, не проживал в квартире, где он был застрелен и не разыскивался полицией.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в пятницу ввел мораторий на выдачу ордеров на обыски без предупреждения. Он заявил, что мораторий вступает в силу немедленно и запрещает запросы и исполнение ордеров, в которых полиция не объявляет о себе.

СМИ сообщили, что офицер Ханнеман, который работает в департаменте полиции с 2015 года, трижды подвергался мерам дисциплинарного воздействия после поступавших на него жалоб.

Убийство Амира Локка послужило поводом для организации гражданских протестов.

NOW - Car convoy underway in #Minneapolis, honking horns to protest the killing of Amir Locke by police.@disclosetv pic.twitter.com/vpBfvY6xY0 — TK (@KevinBa11130896) February 5, 2022

Адвокат Бен Крамп, который вел дело убитого полицией Джорджа Флойда и который представляет интересы семьи погибшего, заявил, что убийство Локка похоже на смерть Брионны Тейлор.

«Как и в случае с Брионной Тейлор, трагическое убийство Амира Локка демонстрирует образец ордера на обыск без предупреждения, имеющего смертельные последствия для чернокожих американцев», — заявил Крамп в ходе пресс-конференции.

По его словам, подобная практика должна быть прекращена на всей территории Соединенных Штатов, чтобы «чернокожие американцы могли спокойно спать ночью в своих постелях».