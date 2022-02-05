Постпред РФ при Евросоюзе Чижов заявил о готовности России ответить на санкции Европы

Москва, 5 февраля. Россия готова ответить на контрсанкции со стороны Европы. Об этом сообщил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Политик высказал мнение по поводу кризиса на территории Украины и подчеркнул, что российское руководство «никого не боится».

«Россия ничего не боится, никого не боится. Включая госпожу фон дер Ляйен и господина (президента США) Байдена. Но на меня произвела впечатление их фразеология, что Россия увидит «мать всех санкций», mother of all sanctions. Мне это напоминает лексику Саддама Хусейна», — говорит Чижов в интервью греческому общественному телевидению ERT.

Постпред России при Евросоюзе также обратил внимание, что Россия выступает против военных действий. Тем не менее российская власть готова к любому сценарию развития событий. Например, противостоянию украинскому конфликту на территории Донбасса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на самодостаточность российского государства и способность страны защититься от последствий западных ограничений.