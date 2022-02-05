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ВСУ провели учения в зоне отчуждения в Припяти

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 13:56
Армия
ВСУ провели учения в зоне отчуждения в Припяти
wikipedia.org

Киев, 5 февраля. Украинские силовики провели тактические учения по отработке умений ведений боя в условиях городской застройки. Тренировка прошла в городе Припять в чернобыльской зоне отчуждения.

В субботу, 5 февраля, МВД Украины сообщило, что гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации в чернобыльской зоне отчуждения в городе Припять.

«Заключительными этапами учений были предоставление первой медицинской помощи, эвакуация раненых и зачистка населенного пункта от минно-взрывных средств и ликвидация последствий боевых действий», — уточнило ведомство.

По информации ведомства, это первые учения в зоне ЧАЭС, на тренировке присутствовали послы иностранных государств, а также стран-партнеров Украины, добавили в МВД.

Ранее российский военный обозреватель Андрей Коц обратил внимание на сюжеты с украинского телевидения о подготовке отрядов территориальной обороны Украины. По словам эксперта, командование ВСУ набирает в отряды пенсионеров и выдает им оружие времен Второй мировой войны.

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