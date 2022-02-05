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Леонков: российская самоходка «Лотос» по всем статьям превосходит американскую Bradley

Армия
Леонков: российская самоходка «Лотос» по всем статьям превосходит американскую Bradley
vitalykuzmin.net  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Москва, 5 февраля. Специалисты российского оборонно-промышленного комплекса создали уникальную самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Лотос», которая обладает высокой мобильностью и большой огневой мощью. Об этом рассказал военные эксперт Алексей Леонков.

Самоходка «Лотос» по всем статьям превосходит американскую бронемашину Bradley, которая также должна осуществлять эффективную поддержку десантных подразделений, рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию «Народные Новости». САУ «Лотос» при использовании на поле боя эффективно сочетает три функции — классического орудия, гаубицы и миномета, подчеркнул специалист.

«Главная задача самоходной артиллерийской установки — огневая поддержка десанта, борьба с живой и бронированной силой противника. Это то, в чем нуждается десант, если берет плацдармы, высаживается в тылу противника», — отметил Леонков.

По его словам, общие боевые возможности, калибр орудия и скорострельность «знаменитой» американской бронемашины Bradley существенно ниже, чем у новейшей российской САУ «Лотос».

Ранее Леонков назвал «игрой на публику» обещание польского руководства предоставить Киеву большой объем вооружения на безвозмездной основе.

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леонков сау лотос
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