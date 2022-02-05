Украина готовится к отключению от российской энергосети

Киев, 5 февраля. Киев планирует отключиться от российских и белорусских энергосетей, перейдя на работу в изолированном режиме ровно на 72 часа в феврале. В следующем году Украина намерена синхронизировать свою энергосистему с западноевропейской, сообщает агентство «Прайм».

Первое тестовое отключение запланировано на 24 февраля. Следующее произойдет летом, но о дате пока ничего не известно.

Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн положительно оценил стремление Украины быть связанной с Евросоюзом. Также он выразил надежду на то, что Киеву удастся подключится к европейской энергосистеме уже в нынешнем году.

Ситуация на украинском энергорынке оставляет желать лучшего. Цены на электричество резко взлетели с начала года, а населению обещают веерные отключения в феврале. В прошлом месяце «Укрэнерго» уже запрашивала аварийную помощь у Белоруссии из-за недостатка мощности. Киев намерен ускорить строительство Днестровской ГАЭС, чтобы снизить дефицит.