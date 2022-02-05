Первые американские военные прибыли в Польшу в рамках усиления НАТО в Восточной Европе

Варшава, 5 февраля. Первая группа военнослужащих ВС США, направленных для усиления стран Североатлантического альянса в Восточной Европе, прибыли на территорию Польши. Об этом сообщило Польское агентство печати.

Согласно приведенной информации, самолет с американскими военнослужащими, которые будут размещены в Польше, совершил посадку в аэропорту Ясенка под Жешувом. Уточняется, что прибыли солдаты и офицеры 82-й воздушно-десантной дивизии Соединенных Штатов.

НАТО перебрасывает дополнительный военный контингент на территорию Восточной Европы на фоне сообщений о "вторжении РФ" на Украину. При этом в Москве неоднократно опровергали эти ни на чем не основанные заявления. РФ ни на кого не планирует нападать, а Альянс использует подобные слухи в качестве предлога для приближения военного контингента Альянса к российским границам.

Ранее сообщалось, что Москва сделает все возможное для того, чтобы Вашингтон и его союзники по военно-политическому блоку вернулись к выполнению своих обязательств в сфере безопасности.