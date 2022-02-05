Дандыкин: учения кораблей ВМФ РФ в Средиземном море станут неприятным сюрпризом для США

Москва, 5 февраля. Крупные учения российского флота в Средиземном море с участием группы десантных кораблей станут неприятным сюрпризом для США и других стран Североатлантического альянса. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Недавно шесть больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов вошли в сирийский порт Тартус, вызвав панику в Соединенных Штатах. По словам Дандыкина, подобный поход можно назвать уникальной для ВМФ РФ операцией, передает «ПолитРоссия».

Он объяснил, что американцев изумили российские корабли, которые способны организовать высадку морпехов на необорудованный берег. ВМС США в основном опираются на БДК большого водоизмещения, которым необходима помощь катеров или вертолетов для доставки военнослужащих на сушу.

«Американцы всегда любили все самое большое. Однако сейчас они понимают, что даже такой державе, как Америка, приходится решать не только глобальные задачи, в том числе и на море», — добавил военный эксперт.

Кроме того, российская флотилия проведет в Средиземном море небывалые по размаху учения, которые точно станут неприятным сюрпризом для НАТО. Ведь размещенные на кораблях ракеты смогут достать до ряда стран Альянса, что заставит их понервничать, заключил Дандыкин.

Ранее военный аналитик Дмитрий Литовкин рассказал, как маневры десантных кораблей ВМФ РФ в Ла-Манше до ужаса напугали НАТО.